Πάει και το «εν κινήσει»...

Μετά από όσα έχουν γίνει στον Άγνωστο Στρατιώτη έμεινα με δύο απορίες. Απορία πρώτη: Η απεργία πείνας για ποιο λόγο έγινε; Απορία δεύτερη: Ποιος έχει πλέον την ευθύνη του χώρου; Η κυβέρνηση δια του υπουργού Αμύνης ή οι συλλογικότητες; Είχα και μερικές ακόμη απορίες, αλλά αυτές λύθηκαν σε ένα μεγάλο βαθμό από τα ενεργειακά deals. Από την αγωνία των αριστερών ανθρώπων τι θα κάνει ο Πούτιν με τόσο απούλητο φυσικό αέριο.

Έχουμε ακούσει ακόμη και ότι η χώρα κινδυνεύει επειδή γίνεται ενεργειακός κόμβος. Ότι θα συγκρουστούν εδώ τα συμφέροντα των μεγάλων χωρών και θα κάνουν την Ελλάδα οικόπεδο. Μας λένε, δηλαδή, ότι μέχρι χτες η Ελλάδα ήταν ασφαλής και δεν μας απειλούσαν οι Τούρκοι ότι θα έρθουν ξαφνικά ένα βράδυ. Αλλά τώρα κινδυνεύουμε πραγματικά που οι Αμερικανοί βάζουν ένα δίχτυ προστασίας πάνω από την Ελλάδα. Όχι, γιατί μας αγαπούν (οι Αμερικανοί), αλλά επειδή θέλουν να προστατεύσουν τα δικά τους συμφέροντα. Κι αυτό, τελικά, είναι το πιο ασφαλές απ όλα. Να υπάρχει λόγος να ανησυχεί κάποιος καθημερινά για την υγεία σου και όχι μόνο επειδή του είσαι συμπαθής. Μέχρι χτες ήμασταν συμπαθείς, αλλά αδιάφοροι...

Δύο ανησυχούν ανοικτά για τη συμφωνία. Ο ένας είναι η Τουρκία και ο άλλος η ελληνική αριστερά. Ανησυχεί και η ακροδεξιά λόγω απευθείας σύνδεσης με τα υπόγεια του Κρεμλίνου, αλλά αυτή είναι μία άλλη συζήτηση.

Η Τουρκία γιατί νιώθει άβολα με όλη αυτήν την κατάσταση. Το ίδιο άβολα νιώθει και η αριστερά. Και για τους δύο το κοινό πρόβλημα είναι οι Αμερικανοί. Οι Τούρκοι γιατί μετά τα πολύτιμα αεροπλάνα χάνουν την προνομιακή σχέση που είχαν με τον αμερικανικό παράγοντα. Η αριστερά επειδή απεχθάνεται οτιδήποτε Αμερικανικό. Εκτός ίσως από τα χάμπουργκερ. Ίσως, και τα τηλέφωνα της Apple. Αλλά γενικά δεν συμπαθεί τους Αμερικανούς. Εσχάτως ούτε και οι Τούρκοι συμπαθούν τους Αμερικανούς. Και τους Εβραίους. Οι Τούρκοι, όπως και οι Έλληνες Αριστεροί έχουν ένα πρόβλημα με τους Εβραίους. Με τους Εβραίους και με τους Αμερικανούς.

Ανησυχούν στην Ελλάδα οι αντίπαλοι του Κυριάκου Μητσοτάκη και για έναν ακόμη πρόσθετο λόγο. Η συμφωνία χαρίζει πόντους στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Έναν πολιτικό που παραμένει σταθερός στο αξίωμα «ανήκουμε στη Δύση». Η ισχυροποίηση του Κυριάκου Μητσοτάκη τους χαλάει το σενάριο της αλλαγής εν κινήσει. Διότι όλα τα άλλα σενάρια δεν ήταν λογικά. Μόνο το εν κινήσει ήταν αυτό που θα μπορούσε να έχει κάποιες πιθανότητες. Πριν τη συμφωνία, μετά τη συμφωνία ούτε μία στο εκατομμύριο.

Θανάσης Μαυρίδης

[email protected]