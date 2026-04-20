Κάτι κουρασμένες καρδερίνες

Η κυβέρνηση αυτή έχει ένα βασικό πρόβλημα. Πέραν του κ. Μητσοτάκη και ελαχίστων υπουργών δεν βγαίνουν άλλοι να υπερασπιστούν την κυβέρνηση. Αυτό συνέβαινε πάντα σε εποχές κρίσης, καθώς οι Δεξιοί, ως γνωστόν, έχουν καρδιά καρδερίνας. Οι Κεντρώοι; Αυτοί που πήγαν στη ΝΔ με τον Μητσοτάκη και «για τον Μητσοτάκη»; Κουράστηκαν, λέει! Και φοβισμένοι και κουρασμένοι! Η ασθένεια του φόβου δεν γιατρεύεται. Αλλά της κόπωσης, ναι! Νέοι υπουργοί, νέο αίμα. Επειδή κι εμείς βαρεθήκαμε τους ίδιους και τους ίδιους. Ή εκλογές! Τρίτη λύση δεν υπάρχει.

Πάρτε ένα - ένα τα υπουργεία. Οι ίδιοι άνθρωποι ανακυκλώνονται τα τελευταία επτά χρόνια. Έπειτα από τόσα χρόνια ξέρουμε πλέον τι να περιμένουμε από τον καθένα. Θετικό ή αρνητικό. Πάρτε για παράδειγμα τον Άδωνι. Πήγε στο Υγείας και το ΕΣΥ έχει παύσει να είναι στα «μείον» αυτής της κυβέρνησης. Είναι πλέον στα συν! Θυμηθείτε, ακόμη, ότι ο κ. Γεωργιάδης ως υπουργός Ανάπτυξης είχε κάνει το καλάθι του νοικοκυριού. Λίγο; Λίγο! Έστω! Είδατε από τότε κάτι άλλο να γίνεται πέρα από τον γελοίο «τσαμπουκά» στους ιδιοκτήτες των σούπερ μάρκετ; Είδατε κάτι να λειτουργεί;

Ο κ. Μητσοτάκης ανέδειξε υπουργούς που θα ήταν κόσμημα για οποιαδήποτε κυβέρνηση, όπως η κα. Μενδώνη. Το «κακό» για την κα. Μενδώνη είναι ότι δεν ήταν στη ΔΑΠ ΝΔΦΚ. Τι να κάνουμε τώρα! Χρειαζόμαστε και άλλους και άλλες σαν την κυρία Μενδώνη, με τις ικανότητες και τη σοβαρότητά της και ας μην έχουν κολλήσει κομματικά ένσημα. Χρειαζόμαστε ανθρώπους έτοιμους να έρθουν σε αντιπαράθεση με τις παθογένειες του συστήματος, χωρίς να φοβούνται αν θα τσαλακωθούν. Χρειαζόμαστε ανθρώπους ξεκούραστους, έτοιμους να πέσουν στη φωτιά και όχι κουρασμένους και φοβικούς που πουλάνε οπαδιλίκι και σπαταλάνε τον υπουργικό τους χρόνο για να μαζέψουν ψηφαλάκια στις εκλογικές τους περιφέρειες.

Η κυβέρνηση έχει πρόβλημα και αυτό είναι ηλίου φαεινότερο. Και το πρόβλημά της είναι δομικό. Δείτε τι θέματα υπάρχουν γύρω μας. Η Ελλάδα κτίζει ισχυρές συμμαχίες και ενισχύει την άμυνά της. Ενδιαφέρει αυτό τους πολίτες ή όχι; Και ποιος από τους υπουργούς της κυβέρνησης βγήκε έξω να εξηγήσει στους Έλληνες πολίτες τι ακριβώς συμβαίνει σήμερα και γιατί η Ελλάδα πιέζεται έντονα να εγκαταλείψει τη στρατηγική της συνεργασία με το Ισραήλ; Αντιθέτως! Υπήρξαν δύο πρώην πρωθυπουργοί που κατηγόρησαν τον κ. Μητσοτάκη για… ενδοτισμό! Έκαναν εκστρατεία δυσφήμισης της εξωτερικής πολιτικής της κυβέρνησης! Ποιος υπουργός της σημερινής κυβέρνησης βγήκε να βάλει τα πράγματα στη θέση τους; Θα περίμενα, για παράδειγμα, από τον κ. Δένδια να πάρει θέση σε αυτήν την «αντιπαράθεση». Υπουργός Άμυνας είναι. Τον ενδιαφέρει το θέμα και προσωπικά. Είναι άνθρωπος κλειδί στην άσκηση αυτής της κυβερνητικής πολιτικής. Δεν μπορεί, λοιπόν, να διαφωνεί και να συμμετέχει!

Στην Οικονομία γίνονται εκπληκτικά πράγματα με δεδομένες τις αντικειμενικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν όλες οι χώρες. Το ΔΝΤ θεωρεί ότι η Ελλάδα έχει πετύχει ένα θαύμα. Για να μην ξεχνιόμαστε πριν από δέκα χρόνια -πριν δέκα χρόνια και όχι πενήντα ή ογδόντα- είχαμε κλειστές τράπεζες και σήμερα δανειζόμαστε φθηνότερα από άλλες ισχυρότερες χώρες! Θα περιμέναμε, λοιπόν, από τον κ. Πιερρακάκη να βρει χρόνο και να βγει επιθετικά προς τα έξω. Να μας θυμίσει πού ήμασταν και πού είμαστε.

Όταν δεν βγαίνεις εσύ να απασχολήσεις την κοινή γνώμη με τα σημαντικά, τότε θα καλύψει κάποιος άλλος το κενό με τα ασήμαντα. Λογικό είναι! Ας μην παραπονιούνται γι αυτό. Και για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλό μας, το θέμα του Μακάριου Λαζαρίδη ήταν σοβαρό. Αλλά πιο σοβαρή ήταν η μη σοβαρή αντιμετώπισή του. Αν υπήρχε μια άλλη διαχείριση, τότε ίσως ο κ. Λαζαρίδης να ήταν ακόμη στη θέση του και να μην είχε προκληθεί τόσο μεγάλη ζημιά στην εικόνα της κυβέρνησης. Το ίδιο πρόβλημα υπήρξε και στη διαχείριση του θέματος των Τεμπών. Τα ξυλόλια και τα χαμένα βαγόνια θα είχαν… εξαφανιστεί. Ταλαιπώρησαν την κυβέρνηση επειδή στην κυβέρνηση δεν μπορούν να καταλάβουν ακόμη ότι η δουλειά του κυβερνητικού εκπροσώπου δεν είναι να οργανώνει με τους φίλους του συνέδρια για να «σπρώχνει» την υποψηφιότητά του στις βουλευτικές εκλογές, αλλά η εικόνα της κυβέρνησης.

Ήρθε η ώρα που η κυβέρνηση Μητσοτάκη θα πρέπει να αναμετρηθεί με τις δικές της παθογένειες. Να γιατρέψει πρώτα αυτές για να πιστέψουν οι πολίτες ότι θα μπορέσει να ασχοληθεί και με τα κανονικά προβλήματα αυτής της χώρας. Για να πείσει ο κ. Μητσοτάκης ότι μπορεί και μια τρίτη τετραετία θα πρέπει η κυβέρνησή του να μας πείσει ότι αποτελείται από ζωντανούς, ξεκούραστους και ικανούς ανθρώπους. Γιατί ο πολίτης να πάει να δώσει την ψήφο του σε ένα τσούρμο κουρασμένων ανθρώπων;

Είναι και το θέμα των νέων προσώπων! Να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους! Ο κόσμος δεν καταλαβαίνει για ποιο λόγο βλέπει ορισμένους υπουργούς να ανακυκλώνονται από υπουργείο σε υπουργείο χωρίς να προσφέρουν το παραμικρό. Αυτό το θέαμα έχει κουράσει. Αυτός είναι λόγος στις εκλογές να πάει κάποιος σπίτι του και όχι στην κάλπη. Οπότε θα πρέπει να γίνει μια επιλογή. Είτε οι κουρασμένοι και ανεπαρκείς υπουργοί θα πάνε σπίτι τους είτε οι κουρασμένοι από το θέαμα ψηφοφόροι.

Η αντιπολίτευση προσπαθεί να πείσει τους πολίτες ότι η κυβέρνηση αυτή έχει κλείσει τον κύκλο της. Αυτό δεν είναι αληθές. Όχι ακόμη! Αν όμως εξακολουθήσει η σημερινή διαχείριση της πραγματικότητας, τότε μπορεί και να συμβεί! Την καθημερινή ατζέντα δεν μπορεί να τη διαμορφώνουν τα σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτή είναι η χαρά των trolls, αριστερών και δεξιών, αλλά και η καταστροφή της ίδιας της κοινωνίας.

Από την άλλη μεριά η κυβέρνηση θα πρέπει να μας πείσει ότι έχει ακόμη σφυγμό και αντανακλαστικά. Ιδού η Ρόδος…

Θανάσης Μαυρίδης

ΥΓ: Υπήρχε στελεχιακό δυναμικό, μακριά και πέρα από τον τότε παρηκμασμένο κομματικό μηχανισμό της ΝΔ. Το μητρώο στελεχών φτιάχτηκε γι αυτόν ακριβώς τον λόγο. Εκατοντάδες άνθρωποι έστειλαν τα βιογραφικά τους, πέρασαν από συμπληγάδες ελέγχων και επανελέγχων, συμμετείχαν σε διαδικασίες. Αυτοί πλέον έχουν σίγουρα κουραστεί να περιμένουν 7 χρόνια να… αξιοποιηθούν. Δεν υπάρχει πλέον διαθέσιμο αυτό το δυναμικό. Θα ήταν παράλογο να περιμένουν ακόμη. Δεν θα άξιζε τότε να επιλεγούν για το μητρώο!