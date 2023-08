Το Zelda εκτοξεύει τις πωλήσεις του «γερασμένου» Nintendo Switch

Σχεδόν 3,9 εκατομμύρια Nintendo Switch πούλησε η εταιρεία το τρίμηνο Απριλίου-Ιουνίου, με τις πωλήσεις της να παίρνουν σημαντική ώθηση από την τεράστια επιτυχία που σημείωσε το παιχνίδι Zelda.

Το κλίμα στην εταιρεία έχει ενισχυθεί από την επιτυχία της ταινίας «The Super Mario Bros. Movie», η οποία ηγείται της παγκόσμιας κατάταξης του φετινού box office, και τους επαίνους για το βιντεοπαιχνίδι «The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom» που κυκλοφόρησε τον Μάιο.

Η Nintendo δήλωσε ότι πούλησε 18,51 εκατομμύρια αντίγραφα του «Tears of the Kingdom» το πρώτο τρίμηνο. Το παιχνίδι έχει βαθμολογία 96 στα 100 στο Metacritic, γεγονός που υποδηλώνει καθολική αποδοχή.

Παρόλα αυτά, η αγορά επικεντρώνεται στο χρονοδιάγραμμα ενός πιθανού διαδόχου για το υβριδικό οικιακό φορητό Switch, το οποίο έχει λάβει σταδιακές αναβαθμίσεις, συμπεριλαμβανομένης μιας έκδοσης μόνο για φορητές συσκευές, αλλά διανύει πλέον τον έβδομο χρόνο στην αγορά.

«Νομίζω ότι θα βγάλουν αυτό το οικονομικό έτος και θα αποσπάσουν τα τελευταία κέρδη από αυτό το σύστημα και στη συνέχεια θα χτίσουν κλίμα για το νέο υλικό κάποια στιγμή το επόμενο έτος», δήλωσε ο Serkan Toto, ιδρυτής της συμβουλευτικής εταιρείας Kantan Games.

Η εταιρεία παιχνιδιών με έδρα το Κιότο διατήρησε την πρόβλεψή της για το σύνολο του έτους για την κονσόλα στα 15 εκατομμύρια μονάδες.

Το προηγούμενο οικονομικό έτος πούλησε 17,97 εκατομμύρια μονάδες.

Η επίτευξη του στόχου των πωλήσεων σε αυτό το στάδιο του κύκλου ζωής της κονσόλας θα υπογράμμιζε την επιτυχία της Nintendo να επεκτείνει την απήχηση του υλικού της και να ενώσει τις επιχειρήσεις της κονσόλας και των φορητών συσκευών της σε μια ενιαία συσκευή.

Σε αντίθεση με τις περιόδους που η προσφορά παιχνιδιών ήταν ισχνή στο παρελθόν, η Nintendo διαθέτει επίσης μια ισχυρή σειρά τίτλων με το «Detective Pikachu Returns» και το «Super Mario Bros. Wonder» που αναμένεται να κυκλοφορήσουν αργότερα φέτος.

Οι μετοχές της Nintendo έχουν αποδώσει υπερτριπλάσια απόδοση, συμπεριλαμβανομένων των μερισμάτων, από τότε που το Switch ξεκίνησε να πωλείται στις μεγάλες αγορές τον Μάρτιο του 2017, ξεπερνώντας την απόδοση 91% του δείκτη αναφοράς Nikkei την ίδια περίοδο.