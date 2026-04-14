YMTC: Στρατηγική αντεπίθεση με τριπλασιασμό της παραγωγής NAND και είσοδο στα DRAM

Σε μια κίνηση που υπογραμμίζει την αποφασιστικότητα του Πεκίνου να θωρακίσει την τεχνολογική του αυτονομία, η Yangtze Memory Technologies (YMTC) δρομολογεί την κατασκευή δύο νέων μονάδων παραγωγής, επιπλέον της τρίτης φάσης που ολοκληρώνεται εντός του έτους.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Reuters, η κίνηση αυτή αναμένεται να υπερδιπλασιάσει την παραγωγική ικανότητα του κινεζικού κολοσσού των ημιαγωγών, αποτελώντας ηχηρή απάντηση στους εξαγωγικούς περιορισμούς των ΗΠΑ.

Επιθετική επέκταση και εγχώρια υποστήριξη

Η YMTC, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής μνημών NAND flash στην Κίνα, διαθέτει σήμερα δύο εργοστάσια με συνδυασμένη δυναμική 200.000 wafers μηνιαίως. Το πλάνο επέκτασης προβλέπει ότι κάθε μία από τις τρεις νέες μονάδες θα έχει παραγωγική ικανότητα 100.000 wafers, οδηγώντας τη συνολική παραγωγή σε επίπεδα που απειλούν άμεσα τους παγκόσμιους ηγέτες του κλάδου.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι η τρίτη μονάδα στη Γουχάν, που αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία στα τέλη του έτους, εξοπλίζεται σε ποσοστό άνω του 50% με μηχανήματα από εγχώριους προμηθευτές, όπως η Advanced Micro-Fabrication Equipment (AMEC). Η στροφή στην εγχώρια εφοδιαστική αλυσίδα εντάθηκε μετά την ένταξη της YMTC στη «μαύρη λίστα» (Entity List) του Υπουργείου Εμπορίου των ΗΠΑ το 2022.

Διεύρυνση χαρτοφυλακίου και μερίδια αγοράς

Πέρα από τις μνήμες αποθήκευσης (NAND), η εταιρεία προχωρά σε στρατηγικό άνοιγμα και στην αγορά των DRAM (μνήμες προσωρινής επεξεργασίας). Σύμφωνα με πηγές, μέρος της χωρητικότητας των νέων εργοστασίων θα διατεθεί για την παραγωγή LPDDR τσιπ, με τα πρώτα δείγματα να βρίσκονται ήδη υπό δοκιμή από πελάτες.

Παρά τις γεωπολιτικές πιέσεις, η YMTC επιδεικνύει ραγδαία τεχνολογική πρόοδο και αναλυτές επισημαίνουν ότι η αρχιτεκτονική Xtacking 4.0 ανταγωνίζεται πλέον ευθέως τα προϊόντα της Samsung.

Το 2025 η YMTC κατείχε το 11,8% της παγκόσμιας αγοράς NAND ενώ η UBS εκτιμά ότι το μερίδιο αυτό θα ξεπεράσει το 14% έως τις αρχές του 2027.

Το γεωπολιτικό διακύβευμα

Η επέκταση της YMTC συμπίπτει με τις νέες προτάσεις Αμερικανών νομοθετών για αυστηρότερους ελέγχους στις εξαγωγές εργαλείων κατασκευής τσιπ προς την Κίνα. Ωστόσο, η ικανότητα της εταιρείας να αυξάνει την παραγωγή της βασιζόμενη σε εγχώριες τεχνολογίες κάθετης στοίβαξης (vertical stacking) καταδεικνύει ότι οι προσπάθειες περιορισμού της κινεζικής βιομηχανίας ημιαγωγών ενδέχεται να λειτουργούν ως επιταχυντής για την αυτάρκεια του Πεκίνου.