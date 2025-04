Windows 11: Οι αλλαγές που έρχονται στο Μενού Έναρξης

Η Microsoft φαίνεται πως περνάει σε μια νέα εποχή για τα Windows 11 και φαίνεται ότι θέλει να διορθώσει την εμφάνισή τους.

Πλέον, θα μπορείτε να βλέπετε και να μετακινείστε σε όλα ταυτόχρονα, με μια διάταξη του Μενού Έναρξης που θα είναι μεγαλύτερη και ευρύτερη.

Μια άλλη βελτίωση στο νέο μενού Έναρξη είναι ότι θα είναι επιτέλους δυνατή η απενεργοποίηση των συστάσεων, κάτι που ζητούσαν πολλοί χρήστες.

Hidden in today's Dev/Beta CUs: a major update to the Windows 11 Start menu! It has a new, larger layout with everything on one scrollable page, with the "All" list below recommendations - which can FINALLY be turned off! Pinned list is now limited to 2 rows, but can be expanded. pic.twitter.com/JkP3V2I5g6