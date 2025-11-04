Waymo: Επεκτείνει τη χρήση robotaxi σε τρεις νέες πόλεις

Η Waymo, θυγατρική της Alphabet, επιταχύνει την εμπορική της εξάπλωση ανακοινώνοντας την έναρξη υπηρεσιών ρομποταξί σε τρεις νέες πόλεις: Ντιτρόιτ, Λας Βέγκας και Σαν Ντιέγκο.

Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί τη μετάβαση της εταιρείας από την ανάπτυξη τεχνολογίας αυτόνομης οδήγησης σε πλήρη εμπορική δραστηριότητα, με στόχο να προσφέρει έως και 1 εκατομμύριο διαδρομές την εβδομάδα μέχρι το τέλος του 2026, όπως δήλωσε η συνδιευθύνων σύμβουλος Τεκέντρα Μαουακάντα.

Από τον Απρίλιο, η Waymo εκτελεί πάνω από 250.000 διαδρομές την εβδομάδα, επεκτείνοντας συνεχώς το δίκτυό της. Μετά τα Φοίνιξ, Σαν Φρανσίσκο και Λος Άντζελες, η εταιρεία έχει ήδη δραστηριοποιηθεί σε Ατλάντα και Ώστιν, σε συνεργασία με την Uber, ενώ σχεδιάζει περαιτέρω επέκταση σε Ντένβερ, Μαϊάμι, Νάσβιλ, Λονδίνο, Σιάτλ και Ουάσινγκτον.

Η νέα φάση ανάπτυξης περιλαμβάνει την κυκλοφορία αυτόνομων οχημάτων Jaguar I-Pace και Zeekr RT στις τρεις νέες πόλεις. Όπως σε κάθε νέα αγορά, η διαδικασία ξεκινά με χειροκίνητη χαρτογράφηση των δρόμων από οδηγούς ασφαλείας, πριν τα οχήματα τεθούν σε πλήρη αυτόνομη λειτουργία. Ακολουθεί δοκιμαστική περίοδος χωρίς οδηγό, πρόσβαση για υπαλλήλους και μέσα ενημέρωσης και, τελικά, άνοιγμα της υπηρεσίας στο κοινό.

Η δήμαρχος του Λας Βέγκας, Σέλεϊ Μπέρκλεϊ, υπογράμμισε ότι η παρουσία της Waymo δεν αποτελεί πείραμα αλλά «αποδεδειγμένη και ασφαλή εναλλακτική» για τη μετακίνηση κατοίκων και επισκεπτών, προσθέτοντας ότι η πόλη δεσμεύεται να διασφαλίσει υπεύθυνη υιοθέτηση της τεχνολογίας.

Η Waymo διαθέτει ήδη εμπειρία στις τρεις πόλεις, με παρουσία μηχανικών στο Ντιτρόιτ και εκτεταμένες δοκιμές σε χιονισμένες συνθήκες για τη βελτίωση της τεχνολογίας της. Η επιτυχία της οφείλεται στη γενικευμένη προσέγγιση του συστήματος αυτόνομης οδήγησης, που της επιτρέπει ταχύτερη προσαρμογή σε νέες περιοχές.

Παρότι κυριαρχεί στην αγορά των ρομποταξί, η Waymo αντιμετωπίζει αυξανόμενο ανταγωνισμό από εταιρείες όπως η Zoox, που λειτουργεί ήδη δωρεάν υπηρεσία στο Λας Βέγκας, και η Tesla, η οποία δοκιμάζει αντίστοιχη υπηρεσία στο Ώστιν.