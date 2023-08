Virgin Galactic: Πραγματοποιήθηκε η πρώτη τουριστική διαστημική πτήση (pics&vids)

H Virgin Galactic του Ρίτσαρντ Μπράνσον εκτόξευσε στο διάστημα τους πρώτους διαστημικούς τουρίστες, πραγματοποιώντας ένα σημαντικό βήμα προς την υλοποίηση μιας υπόσχεσης δεκαετιών.

Το πυραυλοκίνητο διαστημικό αεροπλάνο της εταιρείας, το VSS Unity, απογειώθηκε στις 17:30 (ώρα Ελλάδος) από ένα διαστημοδρόμιο του Νέου Μεξικό, συνδεδεμένο με ένα τεράστιο μητρικό σκάφος με δύο ατράκτους.

Μετέφερε τρεις πελάτες: την επιχειρηματία και προπονήτρια υγείας και ευεξίας Kέισα Σάχαφ και την κόρη της Aναστάζια Μάγιερς - τους πρώτους διαστημικούς ταξιδιώτες από την Αντίγκουα που κέρδισαν τις θέσεις τους σε κλήρωση για τη συγκέντρωση χρημάτων - καθώς και τον πρώην ολυμπιονίκη Τζον Γκούντγουον, ο οποίος αγωνίστηκε ως αθλητής κανόε - καγιάκ στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Μονάχου το 1972. Ο Γκούντγουιν έγινε το δεύτερο άτομο με νόσο του Πάρκινσον που ταξίδεψε στο διάστημα.

Το ταξίδι της ομάδας ξεκίνησε από το διαστημοδρόμιο της Virgin Galactic στο Νέο Μεξικό, όπου οι επιβάτες επιβιβάστηκαν στο VSS Unity, το οποίο βρισκόταν προσκολλημένο κάτω από την πτέρυγα του μητρικού σκάφους που ονομάζεται VMS Eve.

