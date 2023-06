Virgin Galactic: Η πρώτη διαστημική πτήση με έξι επιβάτες και πλήρωμα

Στην παρθενική εμπορική πτήση της η Virgin Galactic πέταξε σε ύψος μεγαλύτερο από 80 χιλιόμετρα από την επιφάνεια της γης που θεωρείται ως το όριο του διαστήματος, σύμφωνα με την Daily Mail.

Οι επιβάτες επιβιβάστηκαν αρχικά στο VSS Unity που είναι προσαρτημένο κάτω από το φτερό του μητρικού σκάφους VMS Eve.

Το VMS Eve απογειώθηκε σαν αεροπλάνο από διάδρομο απογείωσης - προσγείωσης και στη συνέχεια ανέβηκε σε ύψος μεγαλύτερο από 40.000 πόδια.

We have #Galactic01 take-off from @Spaceport_NM! Our livestream will begin shortly, around 9 am MDT | 11 am EDT, just prior to spaceship release. WATCH: https://t.co/5UalYTpQxj pic.twitter.com/h4OEginD8O