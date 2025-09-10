Η πλατφόρμα βίντεο Vimeo ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι συμφώνησε να αποκτηθεί από την Bending Spoons, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες ανάπτυξης εφαρμογών στην Ευρώπη, σε μια συμφωνία αξίας περίπου 1,38 δισ. δολαρίων.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Techcrunch, η συμφωνία αναμένεται να ολοκληρωθεί το τέταρτο τρίμηνο του 2025, υπόκειται σε συνήθεις προϋποθέσεις κλεισίματος και ρυθμιστικές εγκρίσεις. Η Vimeo θα διαγραφεί από τις χρηματιστηριακές αγορές μόλις ολοκληρωθεί η συμφωνία.

Η ανακοίνωση έρχεται καθώς η Bending Spoons είχε ενδιαφέρον για πιθανή εξαγορά της Vimeo ήδη από τον Μάρτιο του 2024.

«Στην Bending Spoons, αποκτούμε εταιρείες με την προσδοκία να τις κατέχουμε και να τις λειτουργούμε επ' αόριστον, και ανυπομονούμε να αξιοποιήσουμε πλήρως τις δυνατότητες της Vimeo καθώς θα φτάσουμε σε νέα ύψη μαζί», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος και συνιδρυτής της Bending Spoons, Λούκα Φεράρι, σε ανακοίνωσή του.

«Σε ιδιαίτερη περίπτωση, μετά το κλείσιμο, είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε φιλόδοξες επενδύσεις στις ΗΠΑ και άλλες προτεραιότητές μας αγορές, καθώς και σε όλους τους βασικούς τομείς της επιχείρησης, καλύπτοντας τόσο την προσφορά στους δημιουργούς όσο και τις επιχειρηματικές προσφορές», συνέχισε. «Θα εστιάσουμε στην επίτευξη ακόμα πιο εξαιρετικών επιπέδων απόδοσης και αξιοπιστίας, φέρνοντας προηγμένα χαρακτηριστικά σε περισσότερους πελάτες και συνεχίζοντας να κυκλοφορούμε ισχυρές και υπεύθυνες δυνατότητες που ενσωματώνουν Τεχνητή Νοημοσύνη».

Σημειώνεται ότι η Bending Spoons απέκτησε τη WeTransfer τον Ιούλιο του 2024 και στη συνέχεια απέλυσε το 75% του προσωπικού της μερικές εβδομάδες αργότερα. Μερικούς μήνες μετά, η WeTransfer άρχισε να περιορίζει τους δωρεάν χρήστες σε 10 μεταφορές ανά μήνα.

Ιδρυμένη το 2004, η Vimeo αποσχίστηκε από την IAC (InterActiveCorp) το 2021, καθιστώντας εαυτή ανεξάρτητη δημόσια εισηγμένη εταιρεία. Έκτοτε, η εταιρεία έχει χάσει σχεδόν το 90% της χρηματιστηριακής της αξίας, γεγονός που οδήγησε την ηγεσία της να εξετάσει στρατηγικές επιλογές, σύμφωνα με το Bloomberg.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Vimeo, Φίλιπ Μόιερ, δήλωσε ότι η Bending Spoons έχει δεσμευτεί να διευρύνει το προϊόν της Vimeo σε όλους τους τομείς, οι οποίοι περιλαμβάνουν Self-Serve, OTT/Vimeo Streaming, και Vimeo Enterprise.