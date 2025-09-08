Uber και Momenta θα διεξάγουν δοκιμές αυτόνομων οχημάτων στη Γερμανία το 2026

Η Uber και η κινεζική νεοφυής εταιρεία αυτόνομων οχημάτων Momenta σχεδιάζουν να ξεκινήσουν δοκιμές ρομποταξί στο Μόναχο το 2026, καθιστώντας την πόλη την πρώτη στην ηπειρωτική Ευρώπη όπου θα παρουσιαστεί επίσημα η συνεργασία τους, με στόχο μελλοντική επέκταση σε άλλες αγορές.

Η συνεργασία ανακοινώθηκε τον Μάιο του 2025, όταν η Uber γνωστοποίησε ότι οχήματα εξοπλισμένα με τεχνολογία Momenta θα ενταχθούν στην ευρωπαϊκή της πλατφόρμα από το 2026, αρχικά με χειριστές ασφαλείας επί του σκάφους.

Η Momenta, με έδρα το Πεκίνο και έτος ίδρυσης το 2016, δοκιμάζει αυτόνομα αυτοκίνητα στην Κίνα από το 2018 και θεωρείται βασικός παίκτης στην εγχώρια αγορά αυτόνομων οχημάτων.

Η Uber με αυτή την κίνηση εισέρχεται σε άμεσο ανταγωνισμό με άλλες εταιρείες κινητικότητας που επιδιώκουν μερίδιο στην ευρωπαϊκή αγορά. Τον Αύγουστο, η Lyft ανακοίνωσε συνεργασία με την κινεζική Baidu για ανάπτυξη ρομποταξί σε Γερμανία και Ηνωμένο Βασίλειο από το 2026.

Η Uber συνεργάζεται ήδη με περίπου 20 παγκόσμιους εταίρους στον τομέα των αυτόνομων οχημάτων, με τους οποίους καταγράφει ετήσιο ρυθμό 1,5 εκατ. διαδρομών κινητικότητας και παράδοσης. Στις ΗΠΑ προσφέρει ρομποταξί της Waymo σε Ώστιν, Ατλάντα, Φοίνιξ, Λος Άντζελες και Σαν Φρανσίσκο, ενώ διεθνώς συνεργάζεται με τις WeRide, Pony.ai και Momenta στη Μέση Ανατολή και με τη βρετανική Wayve για δοκιμές στο Λονδίνο.

Η Uber επέλεξε το Μόναχο ως βάση λόγω της ισχυρής αυτοκινητοβιομηχανικής παράδοσης και του οικοσυστήματος καινοτομίας της πόλης.

Η Momenta θα χρειαστεί να λάβει πιστοποίηση από τις γερμανικές αρχές, αποδεικνύοντας ότι τα οχήματά της πληρούν πρότυπα ασφαλείας και ότι οι σχεδιασμένες ζώνες λειτουργίας έχουν εγκριθεί. Η πιθανή εγκατάσταση στο Μόναχο θα είναι η πρώτη της στην Ευρώπη.

Η εταιρεία ήδη λειτουργεί υπηρεσία ρομποταξί στη Σαγκάη με ενσωματωμένους χειριστές ασφαλείας και αναπτύσσει συστήματα Επιπέδου 4. Παράλληλα εξελίσσει προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού (ADAS) σε συνεργασία με κατασκευαστές όπως Mercedes-Benz, BMW και Audi. Σύμφωνα με την εταιρεία, το ADAS της είναι ήδη εγκατεστημένο σε 400.000 οχήματα.