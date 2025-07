Την Τρίτη (01/07) το βράδυ η εκτόξευση νέου ευρωπαϊκού μετεωρολογικού δορυφόρου

Από τις εγκαταστάσεις της SpaceX στη Φλόριντα, με πύραυλο Falcon 9, θα εκτοξευθεί την Τρίτη το βράδυ ο νέος μετεωρολογικός δορυφόρος MTG-S1 (Meteosat Third Generation – Sounder 1), σηματοδοτώντας μία σημαντική ημέρα για την ευρωπαϊκή μετεωρολογία. Η εκτόξευση έχει προγραμματιστεί για τις 23:03 ώρα Ελλάδας και θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕρωπαΪκή Υπηρεσία Διαστήματος (ESA) μέσω των επίσημων καναλιών της.

Ο εν λόγω δορυφόρος είναι ο πρώτος ευρωπαϊκός τύπου sounder σε γεωστατική τροχιά, σχεδιασμένος να προσφέρει υψηλής ακρίβειας τρισδιάστατα δεδομένα για την ατμόσφαιρα, ενισχύοντας την ακρίβεια των μετεωρολογικών προγνώσεων. Η Ελλάδα συμμετέχει ενεργά σε αυτό το εγχείρημα, τόσο ως μέλος της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος (ESA), όσο και μέσω της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ), η οποία αποτελεί μέλος της EUMETSAT – της ευρωπαϊκής υπηρεσίας για την εκμετάλλευση των μετεωρολογικών δορυφόρων.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο MTG-S1 φέρει τον προηγμένο αισθητήρα InfraRed Sounder (IRS), που θα παρέχει προφίλ θερμοκρασίας και υγρασίας κάθε 30 λεπτά, ενώ μέσω του αισθητήρα Sentinel-4 του προγράμματος Copernicus, θα καταγράφονται επίσης συγκεντρώσεις ρύπων και αερίων, συμβάλλοντας στην παρακολούθηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

