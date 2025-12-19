TikTok: Συμφωνία ByteDance με επενδυτές στις ΗΠΑ για την αποτροπή της απαγόρευσής του

Η κινεζική ByteDance, ιδιοκτήτρια του TikTok, υπέγραψε δεσμευτικές συμφωνίες με Αμερικανούς και διεθνείς επενδυτές για τη δημιουργία κοινοπραξίας, μέσω της οποίας ο έλεγχος των δραστηριοτήτων της εφαρμογής στις ΗΠΑ θα περάσει σε Αμερικανούς και διεθνείς επενδυτές, όπως γνωστοποίησε στους εργαζομένους της ο διευθύνων σύμβουλος της πλατφόρμας, Σου Ζι Τσου.

Πρόκειται για ένα καθοριστικό βήμα προς την αποφυγή ενδεχόμενης απαγόρευσης του TikTok στις ΗΠΑ και τον τερματισμό μιας μακράς περιόδου αβεβαιότητας, όπως μεταδίδουν BBC και Reuters.

Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί το τέλος μιας πολυετούς και έντονα πολιτικοποιημένης αντιπαράθεσης μεταξύ της ByteDance και της Ουάσινγκτον, με επίκεντρο ζητήματα εθνικής ασφάλειας και προστασίας δεδομένων.

Σύμφωνα με εσωτερικό υπόμνημα της εταιρείας, το 50% της νέας κοινοπραξίας θα ανήκει σε επενδυτικό σχήμα στο οποίο συμμετέχουν η Oracle, η Silver Lake και η επενδυτική εταιρεία MGX με έδρα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Η ολοκλήρωση της συμφωνίας αναμένεται στις 22 Ιανουαρίου.

Με βάση τους όρους, η ByteDance θα διατηρήσει ποσοστό 19,9%, ενώ Oracle, Silver Lake και MGX θα κατέχουν από 15% η καθεμία. Το υπόλοιπο 30,1% θα περάσει σε συνδεδεμένες εταιρείες υφιστάμενων επενδυτών της ByteDance.

Η συμφωνία ευθυγραμμίζεται με το πλαίσιο που είχε παρουσιαστεί τον Σεπτέμβριο, όταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανέβαλε την εφαρμογή νόμου που προέβλεπε την απαγόρευση του TikTok, εφόσον δεν προχωρούσε η πώληση των αμερικανικών δραστηριοτήτων του.

το υπόμνημα της TikTok επισημαίνεται ότι η νέα δομή «θα επιτρέψει σε περισσότερους από 170 εκατομμύρια Αμερικανούς να συνεχίσουν να ανακαλύπτουν έναν κόσμο απεριόριστων δυνατοτήτων, ως μέρος μιας ζωτικής παγκόσμιας κοινότητας».

Ο Λευκός Οίκος έχει αναφέρει ότι η Oracle, συνιδρυτής της οποίας είναι ο υποστηρικτής του Τραμπ, Λάρι Έλισον, θα αναλάβει την αδειοδότηση του αλγορίθμου προτάσεων της εφαρμογής.

Η διαδικασία ολοκλήρωσης της συμφωνίας είχε καθυστερήσει επανειλημμένα, καθώς στο παρελθόν το Κογκρέσο, επί προεδρίας Τζο Μπάιντεν, είχε ψηφίσει νόμο που προέβλεπε την απαγόρευση του TikTok αν δεν πωλούνταν οι δραστηριότητές του στις ΗΠΑ.

Παρά τη θετική έκβαση, η συμφωνία προκαλεί αντιδράσεις. Ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Ρον Γουάιντεν υποστήριξε ότι δεν διασφαλίζεται επαρκώς η ιδιωτικότητα των Αμερικανών χρηστών, ενώ επιφυλάξεις εξέφρασαν και δημιουργοί περιεχομένου.

Την ίδια στιγμή, η TikTok τονίζει ότι περισσότερες από επτά εκατομμύρια μικρές επιχειρήσεις στις ΗΠΑ βασίζονται στην πλατφόρμα για την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών τους, γεγονός που καθιστά το μέλλον της εφαρμογής κρίσιμο όχι μόνο πολιτικά, αλλά και οικονομικά.