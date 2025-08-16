Το TikTok προετοιμάζει μια ενημέρωση για να συμμορφώνεται με τους Κανόνες Κοινότητας, οι οποίοι καθορίζουν τους κανόνες συμμετοχής στην πλατφόρμα βίντεο, καθώς και τα πρότυπα που χρησιμοποιεί η εταιρεία για να αποφασίζει ποια βίντεο εμφανίζονται στη ροή «Για Εσάς».

Σύμφωνα με το TechCrunch, αν και η ενημέρωση στην ουσία ξαναγράφει το αρχικό κείμενο για λόγους απλοποίησης, υπάρχουν μερικά σημεία που ξεχωρίζουν στη νέα αναθεώρηση — κυρίως ο τρόπος με τον οποίο το TikTok δίνει προτεραιότητα στην αγορά του, πόσο προσωπικά προσαρμοσμένη είναι η εμπειρία ανά χρήστη και μια μικρή αλλαγή στον τύπο περιεχομένου που δημιουργείται από AI και επιτρέπεται.

Οι αλλαγές του TikTok, οι οποίες τίθενται σε εφαρμογή στις 13 Σεπτεμβρίου 2025, δεν είναι τόσο ουσιαστικές, καθώς φαίνεται ότι η εταιρεία επαναδιατυπώνει συχνά το κείμενο για λόγους σαφήνειας.

Ωστόσο, ένα τμήμα που είδε αρκετές προσθήκες στους ανανεωμένους κανόνες αφορά τους δημιουργούς TikTok LIVE.

Η εταιρεία προειδοποιεί τους δημιουργούς ότι είναι υπεύθυνοι για οτιδήποτε συμβαίνει κατά τη διάρκεια της ζωντανής μετάδοσης, ακόμη κι αν περιλαμβάνει εργαλεία τρίτων, όπως εργαλεία πραγματικού χρόνου για μετάφραση ή μετατροπή φωνής σε κείμενο για ανάγνωση σχολίων των θεατών.

Το TikTok συμβουλεύει τους δημιουργούς να παρακολουθούν αυτά τα εργαλεία ώστε να διασφαλίσουν ότι δεν παραβιάζονται οι κανόνες μέσω αυτών των υπηρεσιών τρίτων.

Μια ακόμη αξιοσημείωτη προσθήκη σε αυτή την ενότητα εισάγει νέες κατευθυντήριες γραμμές για το εμπορικό περιεχόμενο.

Το TikTok τονίζει ότι το εμπορικό περιεχόμενο πρέπει να αποκαλύπτεται. Επιπλέον, δηλώνει ρητά ότι θα μειώσει την ορατότητα περιεχομένου που κατευθύνει τους χρήστες να «αγοράσουν προϊόντα εκτός πλατφόρμας σε αγορές όπου είναι διαθέσιμο το TikTok Shop».

Η εταιρεία αναφέρει επίσης ότι προσαρμόζει τα αποτελέσματα αναζήτησης των χρηστών.

Ενώ η προηγούμενη έκδοση των κανόνων ανέφερε ότι το TikTok παρέχει «προτάσεις αναζήτησης» που είναι σχετικές με τον χρήστη, οι νέοι κανόνες δηλώνουν ότι τόσο τα «αποτελέσματα αναζήτησης όσο και οι προτάσεις ενδέχεται να φαίνονται διαφορετικά για κάθε χρήστη».