Τι έχει αλλάξει ο Μασκ στο Twitter έξι μήνες μετά την απόκτησή του;

Σχεδόν έξι μήνες μετά την απόκτηση του Twitter από τον Ίλον Μάσκ, έχουν γίνει τεράστιες αλλαγές σχετικά με τα όσα βλέπουν οι ακόλουθοι του και με τον τρόπο που αλληλεπιδρούν.

Ο Ίλον Μασκ έχει δηλώσει ότι θέλει να μετατρέψει το Twitter σε μια ολοκληρωμένη εφαρμογή που οι άνθρωποι θα μπορούν να χρησιμοποιούν για πληρωμές, ειδήσεις και παραγγελίες φαγητού.

«Η αγορά του Twitter είναι ένα επιταχυντικό μέσο για τη δημιουργία του X, της εφαρμογής για τα πάντα», έγραψε ο κ. Μασκ τον Οκτώβριο, λίγες εβδομάδες πριν από την ολοκλήρωση της εξαγοράς του κοινωνικού δικτύου αξίας 44 δισ. δολαρίων. Αργότερα είπε ότι το Twitter θα μπορούσε να είναι σαν το WeChat, τη δημοφιλή κινεζική εφαρμογή που συνδυάζει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα άμεσα μηνύματα και τις υπηρεσίες πληρωμών.

Αλλά σχεδόν έξι μήνες αφότου ο κ. Μασκ ανέλαβε το Twitter, οι φιλοδοξίες του για την πλατφόρμα παρέμειναν ως επί το πλείστον αυτό, φιλοδοξίες. Αν και ο δισεκατομμυριούχος έχει κάνει δεκάδες βελτιώσεις στο Twitter, αυτές ήταν σε μεγάλο βαθμό αισθητικές. Οι αλλαγές του έχουν επηρεάσει κυρίως την εμφάνιση της πλατφόρμας, δήλωσε στο NYT, ανεξάρτητος μηχανικός λογισμικών που μελετούν τα ΜΚΔ.

Αυτές οι ενημερώσεις περιλαμβάνουν την προσθήκη περισσότερων συμβόλων και μετρήσεων που εμφανίζονται με τα tweets, αλλά τα κύρια στοιχεία του Twitter, δεν έχουν αλλάξει.

Οι χρήστες εντοπίζουν ουσιαστικές διαφορές;

«Παρόλα αυτά, οι εμπειρίες των χρηστών αλλάζουν. Αυτό συμβαίνει επειδή τα είδη των αναρτήσεων που βλέπουν, επηρεάζονται από τις παρασκηνιακές προσαρμογές που εφαρμόζει ο Μασκ. Έχει “πειράξει” τον αλγόριθμο που καθορίζει ποιες αναρτήσεις έχουν μεγαλύτερη απήχηση, έχει καταργήσει κανόνες ελέγχου περιεχομένου που απαγορεύουν ορισμένα είδη αναρτήσεων και έχει αλλάξει μια διαδικασία επαλήθευσης που επιβεβαιώνει την ταυτότητα των χρηστών» σημειώνουν οι NYT.

Το αποτέλεσμα είναι ένα Twitter που μοιάζει με αυτό που ήταν πάντοτε, αλλά που έχει γίνει πιο δύσκολο και λιγότερο προβλέψιμο ως προς το ποια tweets εμφανίζονται. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτό προκαλεί σύγχυση.

Τον περασμένο μήνα, η Αντρια Κόνγουεϊ, γραφίστρια στο Twitter, έγραψε σχετικά με τις αλλαγές στον σχεδιασμό: «Ξέρουμε ότι το μισείτε. Και εμείς το μισούμε. Δουλεύουμε για να το κάνουμε λιγότερο χάλια»

Τι είναι λοιπόν διαφορετικό στο Twitter;

To Newsfeed: Η πιο αξιοσημείωτη διαφορά εντοπίζεται στη ροή ενημερώσεων του Twitter, δηλαδή τη ροή των αναρτήσεων που βλέπουν οι χρήστες όταν ανοίγουν την εφαρμογή.

Όλες οι ενημερώσεις εμφανίζονταν προηγουμένως σε μια ενιαία ροή αναρτήσεων, με tweets μόνο από τους λογαριασμούς που ακολουθούσε κάθε χρήστης. Τώρα ο Μασκ έχει δημιουργήσει δύο ροές, που μιμούνται τη δομή του TikTok: Μία ροή με τα tweets των λογαριασμών που ακολουθούν (“Following”) και μία δεύτερη ροή με προτάσεις (“For You”).