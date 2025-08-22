Τεχνητή Νοημοσύνη

Την ένταξη του Gemini και των εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης στο Google Home ανακοίνωσε ο αμερικανικός τεχνολογικός κολοσσός, με το «Gemini for Home» να αναμένεται να κυκλοφορήσει αργότερα μέσα στο 2025.

Όπως ανακοίνωσε η Google, ο νέος φωνητικός βοηθός θα αντικαταστήσει τελικά τον Google Assistant στα έξυπνα ηχεία και οθόνες Nest της Google για τον hands-free έλεγχο συσκευών όπως έξυπνα φώτα, μουσική, ρύθμιση χρονοδιακοπτών και απάντηση σε ερωτήσεις.

Σύμφωνα με το The Verge, η διάθεση θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο μέσω ενός προγράμματος πρόωρης πρόσβασης, δωρεάν και επί πληρωμή επίπεδα.

Η Google αναφέρει ότι θα μπορείτε να καλείτε τον βοηθό με το «Hey Google» και θα λειτουργεί σε όλες τις συσκευές του σπιτιού σας και για όλα τα μέλη της οικογένειάς σας, καθώς και για τους επισκέπτες.

Η χρονική στιγμή που επέλεξε η Google είναι ενδιαφέρουσα.

Ενώ η εταιρεία ηγείται στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης για κινητά, προσφέροντας έναν πιο έξυπνο βοηθό με τεχνολογία LLM για κινητά τηλέφωνα, έχει μείνει πίσω στον τομέα της οικιακής χρήσης. Ο βοηθός Alexa Plus της Amazon με τεχνολογία GenAI βρίσκεται ήδη σε εκατομμύρια νοικοκυριά.

Σε σύγκριση, οι πρόσφατες αναβαθμίσεις Gemini της Google για το σπίτι φαίνονται πως γίνονται σε «στάδια».

Νέες φωνές, πιο διαλογικές απαντήσεις, λειτουργίες AI για κάμερες Nest και αυτοματισμούς, καθώς και μια επιλογή Gemini σε ορισμένα ηχεία. Όλα αυτά ήταν υποδείξεις για το τι επρόκειτο να έρθει, αλλά δεν έφτασαν στο επίπεδο ενός εντελώς νέου βοηθού.