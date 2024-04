Tesla: Μειώνει τις τιμές των μοντέλων Y, X, S στις ΗΠΑ κατά 2.000 δολάρια

Η Tesla μείωσε τις τιμές των οχημάτων της Model Y, Model X και Model S στις ΗΠΑ, κατά 2.000 $ έκαστο την Παρασκευή, λίγες ημέρες μετά τα οικονομικά δεδομένα του πρώτου τριμήνου της πολυτιμότερης αυτοκινητοβιομηχανίας στον κόσμο, που δείχνουν πως τα μοντέλα αυτά της Tesla, απέτυχαν να ανταποκριθούν στις προσδοκίες της αγοράς.

Η κατασκευάστρια εταιρεία ηλεκτρικών οχημάτων (EV) του Έλον Μασκ, μείωσε τις τιμές για τη βασική της έκδοση Model Y στα 42.990 δολάρια, ενώ οι παραλλαγές μεγάλης εμβέλειας και απόδοσης, κοστολογούνται τώρα στα 47.990 και 51.490 δολάρια αντίστοιχα, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της.

Η βασική έκδοση του Model S κοστίζει τώρα 72.990 δολάρια και η παραλλαγή του 87.990 δολάρια. Η βασική έκδοση Model X κοστίζει τώρα 77.990 $ και η παραλλαγή της κοστίζει 92.900 $.

Η Tesla North America είπε επίσης σε μια ανάρτηση στο X είπε ότι θα τερματίσει τα οφέλη του προγράμματος παραπομπής σε όλες τις αγορές μετά τις 30 Απριλίου.

Our current referral program benefits will end after April 30 in all markets