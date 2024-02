Μασκ: Μέχρι το επόμενο έτος θα έχουμε το νέο Tesla Roadster

Η Tesla σχεδιάζει να έχει έτοιμο το ηλεκτρικό σπορ αυτοκίνητο Roadster μέχρι το επόμενο έτος, δήλωσε την Τετάρτη ο διευθύνων σύμβουλος Ίλον Μασκ.

«Απόψε, αυξήσαμε ριζικά τους σχεδιαστικούς στόχους για το νέο Tesla Roadster», ανέφερε ο Μασκ σε ανάρτησή του στο X, προσθέτοντας ότι ο σχεδιασμός παραγωγής του Roadster θα ολοκληρωθεί και θα παρουσιαστεί μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους.

Tonight, we radically increased the design goals for the new Tesla Roadster.



There will never be another car like this, if you could even call it a car.