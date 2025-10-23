Το ρεκόρ πωλήσεων της Tesla για το τελευταίο τρίμηνο έδωσε στην εταιρεία μια «ανάσα» μετά από ένα άσχημο ξεκίνημα το 2025. Ωστόσο, ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Ίλον Μασκ επικεντρώνεται στην κατασκευή ενός «στρατού ρομπότ» και στην εκπλήρωση της μακροχρόνιας, ανεκπλήρωτης υπόσχεσής του για αυτόνομα αυτοκίνητα — στόχους που πρέπει να επιτύχει αν θέλει να αξιοποιήσει πλήρως το πακέτο αποζημίωσης ύψους 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων που η Tesla θέλει να του απονείμει.

Η ένταση μεταξύ της τρέχουσας δραστηριότητας της Tesla στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας και της δραστηριότητας με επίκεντρο την Τεχνητή Νοημοσύνη που επιδιώκει ο Μασκ δεν ήταν ποτέ πιο εμφανής.

Η Tesla παρέδωσε ρεκόρ αριθμού οχημάτων το τρίτο τρίμηνο του 2025, χάρη σε μεγάλο βαθμό στην έξαψη των πελατών στις Ηνωμένες Πολιτείες που εκμεταλλεύτηκαν τη λήξη της ομοσπονδιακής έκπτωσης φόρου για τα ηλεκτρικά οχήματα. Ωστόσο, αυτό το ρεκόρ δεν οδήγησε σε μεγαλύτερα κέρδη. Στην πραγματικότητα, τα κέρδη της Tesla το τρίτο τρίμηνο ήταν ακόμα 37% χαμηλότερα από ό,τι το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Ωστόσο, ο Μασκ έχει περάσει τα τελευταία χρόνια προσπαθώντας να πείσει τους μετόχους, τους επενδυτές, τους υπαλλήλους και όλους τους άλλους να δουν πέρα από την κύρια δραστηριότητα της εταιρείας, που είναι η κατασκευή και πώληση αυτοκινήτων. Έχει στοιχηματίσει το μέλλον της Tesla στην ικανότητά της να δημιουργήσει ένα τεράστιο δίκτυο αυτόνομων οχημάτων που, κατά τη γνώμη του, μπορεί να ανταγωνιστεί την Uber. Και πιστεύει ότι το ανθρωποειδές ρομπότ Optimus θα γίνει το προϊόν με τις μεγαλύτερες πωλήσεις όλων των εποχών.

Ο Μασκ δήλωσε κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης την Τετάρτη ότι η Tesla ενδέχεται να ξεκινήσει την κατασκευή της τρίτης έκδοσης του Optimus το πρώτο τρίμηνο του 2026. Είχε υποσχεθεί να κατασκευάσει χιλιάδες ρομπότ μέχρι το τέλος του έτους, αλλά όπως ανέφερε το The Information, η Tesla αντιμετώπισε προβλήματα στην αρχική φάση της παραγωγής του Optimus.

Πηγή: Techcrunch