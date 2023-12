Tesla: Έγιναν τα αποκαλυπτήρια του ανθρωποειδούς ρομπότ Optimus Gen 2 (vid)

To Optimus Gen 2 της Tesla, διάδοχος του Optimus, είναι κατά 10 κιλά ελαφρύτερο, 30% ταχύτερο, πολύ πιο ομαλό και ικανό και μοιάζει πολύ πιο ανθρώπινο στον τρόπο που κινείται.

Το ρομπότ Gen 2 αποκτά δύο βαθμούς ελευθερίας στο λαιμό του, ενσωματωμένα ηλεκτρονικά και καλωδιώσεις και ένα πιο ανθρώπινο σχήμα ποδιού με αρθρωτά τμήματα δακτύλων και αισθητήρες δύναμης/ροπής.

Αποκτά επίσης ολοκαίνουργια χέρια, με 11 βαθμούς ελευθερίας κίνησης, ταχύτερους ενεργοποιητές και αισθητήρες αφής σε όλα τα δάχτυλά του, ώστε να επιτρέπει τον πιο επιδέξιο χειρισμό αντικειμένων.

Το νέο μοντέλο φαίνεται πολύ πιο βελτιωμένο και ανθρωποειδές, κινείται πολύ πιο ομαλά, ισορροπεί καλύτερα και περπατάει λιγότερο.

