Τεράστιος σε μέγεθος αστροειδής κινείται προς τη Γη

Επιστήμονες από το Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Keldysh της Ακαδημίας Επιστημών της Ρωσίας επιβεβαίωσαν ότι ένας τεράστιος αστεροειδής κινείται προς τη Γη.

Ο αστεροειδής ονομάστηκε 2022 SE37, έχει πλάτος περίπου μισού χιλιομέτρου και ολοκληρώνει μια τροχιά γύρω από τον ήλιο κάθε 3,44 χρόνια, επιβεβαίωσε το Sputnik.

Όπως αναφέρει το ertnews.gr, ο αστεροειδής 022 SE37 έχει μήκος περίπου 500 μέτρα, γεγονός που το καθιστά σημαντικά μεγαλύτερο από το Κολοσσαίο της Ρώμης που έχει πλάτος 190 επί 155 μέτρα.

Το Ινστιτούτο Keldysh επιβεβαίωσε ότι ο αστεροειδής, παρόλο που έχει ταξινομηθεί ως «δυνητικά επικίνδυνος» δεν αποτελεί απειλή για τη Γη τώρα ή στο άμεσο μέλλον.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, ο αστεροειδής εντοπίστηκε από δύο τηλεσκόπια, ένα στο χωριό Kochevanchik της Ρωσίας και ένα άλλο από το Κρατικό Πανεπιστήμιο Kuban.

JUST IN: The Keldysh Institute of Applied Mathematics from Moscow said that Russian scientists have discovered a new massive asteroid named 2022 SE37 is heading towards Earth. #Russia #Moscow #Asteroid pic.twitter.com/epqGr0OV5c