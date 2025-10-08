Temu: Η Γερμανία ξεκινά έρευνα για τις τιμές της πλατφόρμας
08/10/2025 • 22:00
Η γερμανική αρχή ανταγωνισμού ξεκίνησε έρευνα για την Temu, προκειμένου να εξετάσει εάν η κινεζική πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου με εκπτώσεις επηρεάζει τις τιμές των εμπόρων, όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη.

«Ερευνούμε την υποψία ότι η Temu ενδέχεται να επιβάλλει απαράδεκτες απαιτήσεις στις τιμές των εμπόρων στη γερμανική αγορά», δήλωσε ο πρόεδρος της αρχής, Αντρέας Μουντ.

«Τέτοιες απαιτήσεις θα μπορούσαν να συνιστούν σημαντικούς περιορισμούς του ανταγωνισμού και, τελικά, να οδηγήσουν σε αυξήσεις των τιμών σε άλλα κανάλια πώλησης», πρόσθεσε.

Η διαδικασία έχει κινηθεί κατά της Whaleco Technology, με έδρα το Δουβλίνο, η οποία λειτουργεί ως Temu στη Γερμανία.

Η πλατφόρμα της Temu, η οποία προσφέρει μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων, είναι ανοιχτή στους Γερμανούς εμπόρους για περίπου ένα χρόνο, δήλωσε ο Μουντ.

Η Temu έχει σήμερα 19,3 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες στη Γερμανία, ενώ περισσότεροι από 100 εκατομμύρια χρήστες χρησιμοποιούν την ευρωπαϊκή ηλεκτρονική αγορά της κάθε μήνα, σύμφωνα με την αρχή.

