Techcrunch

Ο συνιδρυτής της True Ventures, Τζον Κάλαχαν, εκτιμά ότι μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια δεν θα χρησιμοποιούμε τα smartphones με τον τρόπο που τα ξέρουμε σήμερα - και πιθανότατα σε δέκα χρόνια να μην τα χρησιμοποιούμε καθόλου.



Για έναν επενδυτή επιχειρηματικού κεφαλαίου με σημαντικές επιτυχίες, από τη Fitbit και τη Ring μέχρι την Peloton και τη HashiCorp, αυτή η άποψη δεν είναι θεωρητική, αλλά μια επενδυτική θέση στην οποία η εταιρεία του ποντάρει ενεργά.

Η True Ventures, με έδρα την Καλιφόρνια, έχει κινηθεί διαχρονικά μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, διαχειριζόμενη περίπου 6 δισ. δολάρια και χτίζοντας ένα χαρτοφυλάκιο 300 εταιρειών σε βάθος 20 ετών. Αντί να ακολουθεί τις τάσεις προβολής και προσωπικού branding άλλων VC, έχει επενδύσει στη δημιουργία στενών σχέσεων με ιδρυτές που επιστρέφουν ξανά και ξανά. Το αποτέλεσμα είναι 63 επιτυχημένες εξόδους και επτά IPO.

Αυτό όμως που ξεχωρίζει είναι η άποψη του Κάλαχαν για το μέλλον της αλληλεπίδρασης ανθρώπου–τεχνολογίας. Όπως λέει, τα smartphones αποτελούν έναν αναποτελεσματικό ενδιάμεσο μεταξύ ανθρώπου και νοημοσύνης: διακόπτουν τη ροή της ζωής, είναι επιρρεπή σε λάθη και δεν ανταποκρίνονται στον τρόπο που σκεφτόμαστε. Γι’ αυτό και η True εδώ και χρόνια εξερευνά εναλλακτικές διεπαφές - λογισμικές, υλικές ή υβριδικές.

Η πιο πρόσφατη έκφραση αυτής της στρατηγικής είναι το Sandbar, ένα δαχτυλίδι ενεργοποιούμενο με φωνή που λειτουργεί ως «σύντροφος σκέψης». Ο στόχος του δεν είναι η καταγραφή περιβάλλοντος ή η υγεία, αλλά η άμεση αποτύπωση ιδεών τη στιγμή που γεννιούνται.



Σύμφωνα με τον Κάλαχαν, πρόκειται για μια τεχνολογία που καλύπτει μια θεμελιώδη ανθρώπινη ανάγκη, την οποία η σύγχρονη τεχνολογία αγνοεί.

Η True επένδυσε στους ιδρυτές του Sandbar, οι οποίοι έχουν εμπειρία σε νευρωνικές διεπαφές και κοινό όραμα με την ομάδα της. Όπως και στην περίπτωση της Peloton, «δεν έχει σημασία η συσκευή, αλλά η συμπεριφορά που καθιστά δυνατή».

Παρά τον ενθουσιασμό γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, ο Κάλαχαν παραμένει επιφυλακτικός απέναντι στην υπερβολική συγκέντρωση κεφαλαίων και τις κυκλικές χρηματοδοτήσεις. Πιστεύει ότι η πραγματική αξία θα δημιουργηθεί στο επίπεδο των εφαρμογών και των νέων διεπαφών, όχι μόνο στην υποδομή.

Με την αγορά smartphones να έχει κορεστεί και τις φορετές συσκευές να αναπτύσσονται ταχέως, ο Κάλαχαν θεωρεί ότι κάτι αλλάζει ριζικά στον τρόπο που θέλουμε να συνδεόμαστε με την τεχνολογία — και η True Ventures έχει ήδη στοιχηματίσει σε αυτό το μέλλον.





