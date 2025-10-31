Τέλος από το YouTubeTV το πρόγραμμα των καναλιών Disney

Το YouTubeTV ανακοίνωσε ότι θα σταματήσει να μεταδίδει τα τηλεοπτικά δίκτυα της Disney, καθώς οι δύο εταιρείες δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε συμφωνία για μια νέα σύμβαση αδειοδότησης.

Κανάλια όπως το ABC και το ESPN δεν θα είναι πλέον διαθέσιμα στην πλατφόρμα, από τα μεσάνυχτα της 30ης Οκτωβρίου, όπως ανακοίνωσε το YouTube TV σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι χρήστες δεν θα μπορούν επίσης να έχουν πρόσβαση σε εγγραφές από τα δίκτυα.

Το επίμαχο σημείο αφορά κυρίως τις τιμές, με το Youtube TV να δηλώνει ότι αρνήθηκε να «συμφωνήσει με όρους που βλάπτουν τα μέλη μας, ενώ ωφελούν τα τηλεοπτικά προϊόντα της Disney».

«Όταν ανανεώνουμε τις συμβάσεις μας με τους συνεργάτες μας, υποστηρίζουμε τις δίκαιες τιμές... Παρά τις προσπάθειές μας, δεν καταφέραμε να καταλήξουμε σε μια δίκαιη συμφωνία», ανέφερε η εταιρεία.

Το Youtube TV ανακοίνωσε ότι θα προσφέρει στα μέλη του πίστωση 20 δολαρίων εάν τα δίκτυα της Disney δεν είναι διαθέσιμα για «παρατεταμένο χρονικό διάστημα» και ότι οι διαπραγματεύσεις με την εταιρεία συνεχίζονται.

Το Youtube TV είναι ένας από τους μεγαλύτερους διανομείς συνδρομητικής τηλεόρασης στις Ηνωμένες Πολιτείες και διαθέτει προγράμματα από πάνω από 100 μεγάλους τηλεοπτικούς σταθμούς.

Η υπηρεσία έχει συγκεντρώσει περίπου 10 εκατομμύρια συνδρομητές από την έναρξή της το 2017.