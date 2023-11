Εκατοντάδες υπάλληλοι της OpenAI υπέγραψαν επιστολή με την οποία απειλούν να εγκαταλείψουν την εταιρεία τεχνολογίας εάν δεν παραιτηθούν «όλα τα σημερινά μέλη του διοικητικού συμβουλίου», σύμφωνα με αμερικάνικα μέσα ενημέρωσης.

Η απόφαση, αναφέρει το CNN, προκλήθηκε από την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να απολύσει τον διευθύνοντα σύμβουλο Σαμ Άλτμαν, την Παρασκευή. Οι 505 εργαζόμενοι κατηγόρησαν το ΔΣ της OpenAI ότι χειρίστηκε με λάθος τρόπο την απόλυση του Άλτμαν, ότι δεν παρείχε επαρκή στοιχεία για τους ισχυρισμούς ότι ο Άλτμαν δεν ήταν ειλικρινής με το ΔΣ και ότι «διαπραγματεύτηκε κακόπιστα» με την εκτελεστική ηγεσία της εταιρείας.

«Οι ενέργειές σας κατέστησαν προφανές ότι είστε ανίκανοι να επιβλέψετε την OpenAI», έγραψαν οι εργαζόμενοι. «Δεν είμαστε σε θέση να εργαστούμε για ή με ανθρώπους που στερούνται ικανότητας, κρίσης και φροντίδας για την αποστολή μας και τους υπαλλήλους».

Τη θέση του Άλτμαν ανέλαβε ο Aμερικανός επιχειρηματίας Εμετ Σίαρ, συνιδρυτής της πλατφόρμας streaming Twitch, ενώ ο Σαμ Άλτμαν προσελήφθη ως επικεφαλής του Τμήματος AI στη Microsoft.

Οι εργαζόμενοι προειδοποίησαν επίσης ότι θα ακολουθήσουν «άμεσα» τον Άλτμαν στη Microsoft, εκτός εάν το ΔΣ παραιτηθεί και επαναφέρει τον Άλτμαν και τον Γκρεγκ Μπρόκμαν, πρώην πρόεδρο της OpenAI, ο οποίος επίσης απομακρύνθηκε από το διοικητικό συμβούλιο την Παρασκευή.

Σύμφωνα με δημοσίευμα, ανάμεσα στους 505 που συνυπογράφουν την επιστολή, βρίσκεται και ο Ίλια Σούτσκεβερ, επικεφαλής επιστήμονας της OpenAI και μέλος του ΔΣ της, ο οποίος έχει κατηγορηθεί για την εκστρατεία απομάκρυνσης του Άλτμαν.

O Σούτσκεβερ, σε ανάρτησή του στο Χ, δήλωσε ότι λυπάται «βαθύτατα για τη συμμετοχή [του] στις ενέργειες του διοικητικού συμβουλίου».

«Δεν είχα ποτέ την πρόθεση να βλάψω το OpenAI. Αγαπώ όλα όσα έχουμε χτίσει μαζί και θα κάνω ό,τι μπορώ για να επανενώσω την εταιρεία», αναφέρει.

I deeply regret my particpation in the board's actions. I never intended to harm OpenAI. I love everything we've built together and I will do everything I can to reunite the company.