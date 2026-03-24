TechFuse: Ο επιταχυντής του οικοσυστήματος της Ηπείρου

Το τρίτο TechFuse επιβεβαίωσε ότι τα Γιάννενα εξελίσσονται σε έναν σημαντικό περιφερειακό κόμβο τεχνολογίας που αφενός έχει τη δυναμική να προσελκύσει περισσότερους διεθνείς επενδυτές, αφετέρου καλλιεργεί μια νέα γενιά νεοφυών επιχειρήσεων. Το συνέδριο, που διοργανώθηκε από την ΑΜΚΕ Κόμβος Καινοτομίας και Ψηφιακής Οικονομίας (Κόμβος) μαζί με την κοινότητα ψηφιακών νομάδων C.Ioannina, εκτός του ότι πρόβαλε όλο το δυναμικό κομμάτι της περιοχής, από ιδρυτές νεοφυών επιχειρήσεων μέχρι τις καλές πρακτικές των τοπικών μεγάλων βιομηχανιών ή εταιριών τεχνολογίας, δημιούργησε και ειδήσεις.

Ο υφυπουργός Ανάπτυξης, αρμόδιος για την έρευνα και την καινοτομία, Σταύρος Καλαφάτης, ο οποίος συμμετείχε στη συζήτηση με τίτλο «Η ανάπτυξη ενός οικοσυστήματος», αναφέρθηκε καταρχάς στη θεσμοθέτηση του «EU Inc.», την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη μείωση της γραφειοκρατίας για τις νεοφυείς επιχειρήσεις. Δεύτερον, παρουσίασε τις προετοιμασίες για τη δημιουργία ενός νέου αυτόνομου Υπουργείου Ανώτατης Εκπαίδευσης, Έρευνας και Καινοτομίας, με απώτερο σκοπό την αποτελεσματικότερη σύνδεση της έρευνας με την κοινωνία και την οικονομία.

«Το TechFuse ακουμπά τον πυρήνα της ανάπτυξης της επόμενης μέρας. Στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια επενδύουμε στη μετάβαση σ΄ένα νέο παραγωγικό μοντέλο που στον πυρήνα του θα έχει τις νέες τεχνολογίες και την καινοτομία, με βασικό σύνθημα: Καινοτομία παντού – Ευημερία για Όλους. Και αυτό διότι βλέπουμε ότι στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης και των άλλων νέων τεχνολογιών, της κβαντικής υπολογιστικής, της φωτονικής και της ρομποτικής, τα οφέλη που θα έχει η κοινωνία απ΄την ανάπτυξη της οικονομίας μέσα από την παραγωγή νέας γνώσης και τη διασύνδεση της έρευνας και καινοτομίας με την κοινωνία και την οικονομία, θα συντείνουν σ΄έναν στόχο: στο να μπορέσουμε ως οικονομία του μέλλοντος να είμαστε πολύ πιο ανταγωνιστικοί ως χώρα”, τόνισε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης αρμόδιος για την Έρευνα και Καινοτομία, Σταύρος Καλαφάτης.

Με τη σειρά του, ο Δήμαρχος Ιωαννιτών, κ. Θωμάς Μπέγκας, σημείωσε ότι «Το φετινό TechFuse επιβεβαίωσε ότι τα Ιωάννινα αποτελούν πλέον έναν ζωντανό πυρήνα καινοτομίας και εξωστρέφειας. Η συμμετοχή, το επίπεδο των ομιλιών και η δυναμική παρουσία της νέας επιχειρηματικότητας αναδεικνύουν τις δυνατότητες της πόλης μας. Ως δημοτική αρχή, συνεχίζουμε να επενδύουμε σε δράσεις που συνδέουν την έρευνα με την παραγωγή, ενισχύουν το τοπικό οικοσύστημα και δημιουργούν ευκαιρίες για τους νέους. Το TechFuse έρχεται να ενισχύσει αυτή την προσπάθεια η οποία αποτελεί μια στρατηγική επιλογή για το μέλλον των Ιωαννίνων».

To συνέδριο παρακολούθησε και ο Γάλλος Πρόξενος και Διευθυντής του Γαλλικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης, κ. Ζαν-Λικ Λαβό. «To TechFuse είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα για το πώς η ιδιωτική πρωτοβουλία μαζί με θεσμικούς φορείς, όπως το Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης, μπορούν να δώσουν νέα ώθηση σε πόλεις της περιφέρειας όπως τα Ιωάννινα. Η γαλλική παρουσία στο 3ο TechFuse κατέδειξε επίσης το πώς η συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Γαλλία μπορεί να γίνεται σε πολλαπλά επίπεδα με άξονες την καινοτομία, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό».

Στο πλαίσιο της διεύρυνσης των στρατηγικών συνεργασιών, φέτος το TechFuse για πρώτη φορά συνεργάστηκε με την τράπεζα Eurobank και τον επιχειρηματικό επιταχυντή egg και με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Η Ρούλα Μπαχταλιά, Head of Venture Banking της Eurobank, δήλωσε: « Με το κλείσιμο του συνεδρίου TechFuse 2026, θα ήθελα να συγχαρώ τους διοργανωτές για την έμπνευση που προσέφεραν. Η συνεργασία της τράπεζας Eurobank και του επιχειρηματικού επιταχυντή egg με το TechFuse επιβεβαίωσε την δέσμευσή μας για την ενίσχυση των περιφερειακών οικοσυστημάτων καινοτομίας. Το συνέδριο αναδεικνύει τα Ιωάννινα ως έναν αναδυόμενο κόμβο τεχνολογίας και δημιουργίας και φέρνει νέες προοπτικές βιώσιμης ανάπτυξης για την τοπική οικονομία».

Η δημιουργία πολλαπλασιαστικής αξίας

Tη δεύτερη ημέρα του συνεδρίου πραγματοποιήθηκε ένα σεμινάριο από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα σε περίπου τριάντα μικρομεσαίες εταιρείες και νεοφυείς επιχειρήσεις σχετικά κυρίως με τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία. "Η συμμετοχή της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας στο TechFuse υπογραμμίζει τη σταθερή μας δέσμευση στην ενίσχυση του οικοσυστήματος καινοτομίας και της υποστήριξης των ελληνικών επιχειρήσεων. Μέσα από το εξειδικευμένο workshop, είχαμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε ένα ολιστικό πλέγμα χρηματοδοτικών και μη χρηματοδοτικών εργαλείων τα οποία έχουν σχεδιαστεί για να γεφυρώσουν τη γνώση με την πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Στρατηγική προτεραιότητα της ΕΑΤ παραμένει η παροχή στοχευμένης ρευστότητας και η ενδυνάμωση των ΜμΕ, ώστε να καταστούν ανθεκτικές και ανταγωνιστικές στο διεθνές περιβάλλον. Η καινοτομία δεν είναι μόνο τεχνολογική ανάγκη, αλλά βασικός πυλώνας για τη βιώσιμη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας», επισήμανε η κα. Ισμήνη Παπακυρίλλου, Διευθύνουσα Σύμβουλος της Τράπεζας.

Πέραν από το εργαστήριο της ΕAT, ο Κόμβος, μένοντας πιστός στη φιλοσοφία του για δημιουργία πολλαπλασιαστικής αξίας στην Ήπειρο μέσω της διάχυσης της τεχνολογίας, διοργάνωσε στο πλαίσιο του TechFuse και ένα σεμινάριο για τους αντιδημάρχους τουρισμού της περιοχής σε συνεργασία με τη Marketing Greece. «Στη Marketing Greece πιστεύουμε ότι ο προορισμός είναι ένας ζωντανός οργανισμός όπου οι άνθρωποί του διαδραματίζουν κομβικό ρόλο στην εξέλιξη του. Το workshop που υλοποιήσαμε σε συνεργασία με τον Κόμβο Καινοτομίας και Ψηφιακής Οικονομίας και η ενδιαφέρουσα συζήτηση με την Ευθυμία Σαραντάκου, ανέδειξαν για ακόμη μια φορά ότι η βιώσιμη ανάπτυξη πηγάζει μέσα από μια ισχυρή αλυσίδα αξιών, όπως η συνεργασία και η συμμετοχικότητα, που διέπει τον προορισμό. Κλείνοντας να συγχαρούμε τους συντελεστές αυτής της εξαιρετικής προσπάθειας που συντελείται στα Ιωάννινα, είναι πηγή έμπνευσης για όλους μας», ανέφερε ο Νίκος Διαμαντόπουλος, Γενικός Διευθυντής της Marketing Greece.

Tέλος, ο Τάσος Κούτλας, συν-ιδρυτής του Κόμβου Καινοτομίας και Ψηφιακής Οικονομίας, υπογράμμισε ότι το τρίτο TechFuse επιβεβαίωσε ότι αποτελεί επιταχυντή ανάπτυξης του τοπικού οικοσυστήματος. «Ο κατά πολύ αυξημένος αριθμός των θεατών σε σχέση με πέρσι και η παρουσία διεθνών και καταξιωμένων ομιλητών από την Αμερική, τη Γαλλία, τη Γερμανία και την Αγγλία, σε συνδυασμό με τις επιτυχημένες παράλληλες δράσεις, συνηγορούν ότι το TechFuse έχει εδραιωθεί ως ένας καταλύτης για τη διεύρυνση του οικοσυστήματος. Από τη μία καλλιεργεί τη νέα γενιά των επιχειρηματιών της Ηπείρου, δημιουργώντας έμπνευση και προοπτική στους νέους ανθρώπους, από την άλλη βάζει σταδιακά τα Γιάννενα στον παγκόσμιο τεχνολογικό χάρτη».

Γενικότερα, το TechFuse τέλεσε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Ηπείρου, του Δήμου Ιωαννιτών, του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων, του Γαλλικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης και του Γενικού Προξενείου της Γαλλίας στη Θεσσαλονίκη, της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Υποστηρίχθηκε από την Περιφέρεια Ηπείρου και τις εταιρείες Eurobank, Τράπεζα Ηπείρου, Εndeavor Greece, Snappi και Γιολδάσης, ενώ είχε για χορηγό επικοινωνίας το News247.

Κεντρική φωτ.: Η Λίτσα Παναγιωτοπούλου με τον Γιάννη Παπαδημητρίου. @ Δημήτρης Τοσίδης