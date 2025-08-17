Λούτρινα ζωάκια εξοπλισμένα με chatbot Τεχνητής Νοημοσύνης κάνουν την εμφάνισή τους στην αγορά, με τις εταιρείες να τα προωθούν ως μια εναλλακτική λύση στον χρόνο που περνούν τα παιδιά μπροστά σε οθόνες.

Όμως, δεν λείπουν οι φωνές που προειδοποιούν ότι τα «ομιλούντα παιχνίδια» ίσως τελικά μεταφέρουν λάθος μηνύματα.

Σύμφωνα με το TechCrunch, η δημοσιογράφος των New York Times, Αμάντα Χες, δοκίμασε το Grem — ένα από τα λούτρινα της startup Curio (η οποία διαθέτει επίσης ένα λούτρινο με το όνομα Grok, χωρίς καμία προφανή σχέση με το chatbot του Ίλον Μασκ).

Κατά τη διάρκεια της δοκιμής, ένιωσε ότι το παιχνίδι «λιγότερο αναβάθμιζε το άψυχο αρκουδάκι» και «περισσότερο έμοιαζε να παίρνει τη θέση της ως γονιού».

Η Χες εκφράζει την ανησυχία ότι, παρότι αυτά τα παιχνίδια μπορεί να απομακρύνουν τα παιδιά από τάμπλετ και τηλεοράσεις, στην πραγματικότητα καλλιεργούν την ιδέα πως «η φυσική κατάληξη της παιδικής περιέργειας βρίσκεται μέσα στα τηλέφωνά τους».

Τελικά, η ίδια επέτρεψε στα παιδιά της να παίξουν με τον Grem, αλλά μόνο αφότου είχε αφαιρέσει και κρύψει τον μηχανισμό φωνής. Τα παιδιά εξακολούθησαν να του μιλούν και να παίζουν παιχνίδια μαζί του. Λίγο αργότερα όμως, ήταν έτοιμα να καθίσουν μπροστά στην τηλεόραση.