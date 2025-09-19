Η Oracle βρίσκεται σε συνομιλίες με τη Meta για πολυετή συμφωνία cloud computing αξίας σχεδόν 20 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με το Bloomberg News, το οποίο επικαλείται άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Oracle θα παρέχει στη Meta υπολογιστική ισχύ για την εκπαίδευση και ανάπτυξη μοντέλων Τεχνητής Νοημοσύνης, με το συνολικό ύψος της συμφωνίας να ενδέχεται να αυξηθεί, ενώ οι όροι μπορεί να τροποποιηθούν.

Τόσο η Meta όσο και η Oracle δεν απάντησαν άμεσα σε αιτήματα του Reuters για σχολιασμό.