Συνεργασία Walmart με OpenAI: Αγορές προϊόντων μέσω ChatGPT

Η Walmart ανακοίνωσε την Τρίτη μια νέα συνεργασία με την OpenAI, η οποία θα επιτρέπει στους καταναλωτές να ψωνίζουν προϊόντα της Walmart μέσω του ChatGPT, συμπεριλαμβανομένων ειδών όπως παντοπωλείου (όχι φρέσκων τροφίμων), βασικών ειδών για το σπίτι και άλλων, με δυνατότητα άμεσης ολοκλήρωσης αγοράς.

Η νέα «έξυπνη» λειτουργία αγορών θα επιτρέπει επίσης στα μέλη του Sam’s Club να προγραμματίζουν γεύματα, να ανανεώνουν τα απαραίτητα είδη και να ανακαλύπτουν νέα προϊόντα συνομιλώντας με το AI, όπως αναφέρει η εταιρεία.

Για να χρησιμοποιήσουν τη λειτουργία, οι πελάτες θα πατούν ένα κουμπί «buy» (αγορά) μέσα στην εφαρμογή του ChatGPT, αφού πρώτα συνδέσουν τους λογαριασμούς τους στη Walmart με το ChatGPT. Η λειτουργία θα υποστηρίζει και προϊόντα από τρίτους πωλητές όταν κυκλοφορήσει αργότερα μέσα στο φθινόπωρο, σύμφωνα με το TechCrunch.

Η Walmart εξήγησε ότι η νέα συμφωνία με την OpenAI θα επιτρέψει στη λιανεμπορική αλυσίδα να κατανοεί και να προβλέπει καλύτερα τις ανάγκες των πελατών, κάνοντας την online αγοραστική εμπειρία πιο προσωποποιημένη και προληπτική, αντί για απλώς αντιδραστική.

Η συνεργασία αυτή έρχεται μετά την πρόσφατη ανακοίνωση της OpenAI για την είσοδό της στον χώρο του ηλεκτρονικού εμπορίου, με ένα σύστημα «agentic shopping», που περιλαμβάνει ανακάλυψη προϊόντων, προτάσεις και πληρωμές. Αρχικά, η OpenAI συνεργάζεται με πωλητές από το Etsy και το Shopify, σύμφωνα με την εταιρεία.

Η λειτουργία αγορών μέσω ChatGPT δεν θα είναι ο μόνος τρόπος για να ψωνίζουν οι καταναλωτές με τεχνητή νοημοσύνη. Παράλληλα με άλλες επενδύσεις στον τομέα της AI, η Walmart παρουσίασε πρόσφατα τον δικό της γενετικό βοηθό αγορών, τον Sparky, σχεδιασμένο να βοηθά τους πελάτες να ανακαλύπτουν και να συγκρίνουν προϊόντα και να πραγματοποιούν αγορές.

Η Walmart διατηρεί ήδη σχέση συνεργασίας με την OpenAI και σε άλλους τομείς της δραστηριότητάς της, έχοντας υιοθετήσει τα OpenAI Certifications και το ChatGPT Enterprise για τις εσωτερικές της ομάδες. Τόσο η Walmart όσο και η Sam’s Club χρησιμοποιούν ευρύτερα την τεχνητή νοημοσύνη για διάφορες λειτουργίες, όπως την επιτάχυνση της παραγωγής ενδυμάτων έως και κατά 18 εβδομάδες και τη βελτίωση του χρόνου εξυπηρέτησης πελατών έως και κατά 40%.