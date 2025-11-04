Συνεγασία Nvidia-Deutsche Telecom ύψους 1 δισ. ευρώ για τη δημιουργία data center στο Μόναχο

Η Nvidia παίζει χρησιμοποιεί γρήγορα και συνεχώς τα οικονομικά της αποθέματα, καθώς επιδιώκει να αξιοποιήσει τη δυναμική της ως κύριος ευεργέτης της «έκρηξης» του AI.

Όπως αναφέρει το Techcrunch, η εταιρεία υπέγραψε την Τρίτη μια συμφωνία συνεργασίας ύψους 1 δισ. ευρώ (1,15 δισ. δολάρια) με την Deutsche Telekom για τη δημιουργία ενός «εργοστασίου Τεχνητής Νοημοσύνης» στο Μόναχο, με στόχο την αύξηση της υπολογιστικής ισχύος της Τεχνητής Νοημοσύνης της Γερμανίας κατά 50%.

Το έργο, που ονομάζεται «Industrial AI Cloud», θα χρησιμοποιήσει περισσότερα από 1.000 συστήματα Nvidia DGX B200 και διακομιστές RTX Pro με έως και 10.000 GPU Blackwell για την παροχή υπηρεσιών AI και άλλων υπηρεσιών σε γερμανικές εταιρείες, συμμορφούμενο παράλληλα με τους γερμανικούς νόμους περί κυριαρχίας των δεδομένων.

Η Deutsche Telecom ανέφερε ότι οι πρώτοι συνεργάτες του έργου περιλαμβάνουν την Agile Robots, της οποίας τα bots θα χρησιμοποιηθούν για την εγκατάσταση ραφιών διακομιστών στις εγκαταστάσεις, και την Perplexity, η οποία θα χρησιμοποιήσει το data center για να παρέχει «εγχώρια» ΑΙ σε γερμανικούς χρήστες και εταιρείες. Η τηλεπικοινωνιακή εταιρεία περιέγραψε επίσης τα ψηφιακά δίδυμα και την προσομοίωση με βάση τη φυσική ως περιπτώσεις χρήσης για βιομηχανικές εταιρείες.

Η εταιρεία τηλεπικοινωνιών δήλωσε ότι θα παρέχει τη φυσική υποδομή για το έργο, ενώ η SAP θα παρέχει την πλατφόρμα και τις εφαρμογές Business Technology.

Η συνεργασία έρχεται σε μια εποχή που η ευρωπαϊκή βιομηχανία τεχνολογίας καλεί τους νομοθέτες της ΕΕ να μειώσουν την εξάρτησή τους από ξένους παρόχους υποδομών και υπηρεσιών και να προωθήσουν την υιοθέτηση εγχώριων εναλλακτικών λύσεων. Ταυτόχρονα, οι εταιρείες τεχνολογίας επικρίνουν την προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά τη ρύθμιση της Τεχνητής Νοημοσύνης, υποστηρίζοντας ότι οι κανόνες λειτουργούν μόνο ως εμπόδιο στην καινοτομία.