Συμβουλές για hashtags σε περιστατικά φωτιάς

Συμβουλές για την ανάρτηση ενός περιστατικού πυρκαγιάς στα social media ώστε να έχει μεγαλύτερη ορατότητα, θα περιλαμβάνει σύστημα που αναπτύσσεται στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου SILVANUS για τη διαχείριση των δασικών πυρκαγιών και την ενεργή εμπλοκή και συνδρομή των πολιτών, με την αξιοποίηση καινοτόμων ψηφιακών τεχνολογιών και εργαλείων.

Στην ερώτηση για το πώς να δημοσιεύεται μια πυρκαγιά στα social media για να έχει το ανάλογο αντίκτυπο αντιμετώπισης, ο ερευνητής Αριστείδης Μπόζας από το ΕΚΕΤΑ, μιλώντας σε ημερίδα που διοργάνωσε η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης, ως εταίρος του SILVANUS απαρίθμησε τα εξής:

Όπως εξήγησε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Μπόζας, σε συνεργασία με τον ερευνητή Γιάννη Κούλογλου και στο πλαίσιο του SILVANUS, εργάζονται στην ανάπτυξη ενός συστήματος όπου θα εμφανίζονται οι εστίες πυρκαγιών μέσα από την ανίχνευση περιστατικών πυρκαγιάς, από τα λεγόμενα posts στα social media (facebook -twitter).

«Θα γίνεται ομαδοποίηση των αναρτήσεων από κοινωνικά μέσα ενημέρωσης που αναφέρονται στο ίδιο περιστατικό φωτιάς, με σκοπό τη δημιουργία μίας συμπυκνωμένης αναφοράς. Στη συνέχεια θα γίνεται αποθήκευση των περιστατικών πυρκαγιών και οπτικοποίηση των συμβάντων πυρκαγιάς σε ένα γραφικό περιβάλλον και σε πραγματικό χρόνο» ανέφερε ο κ. Μπόζας.

Μιλώντας στην ημερίδα με θέμα τη διαχείριση των δασικών πυρκαγιών που διοργανώθηκε το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη, ο Ιωσήφ Βούρβαχης από την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης, διευκρίνισε ότι το έργο SILVANUS, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος "Ορίζοντας 2020", έχει ως στόχο την ανάπτυξη τεχνολογιών και εργαλείων αιχμής που ενισχύουν όλες τις πτυχές της διαχείρισης των δασικών πυρκαγιών, από την πρόληψη έως την αποκατάσταση. Στο έργο που ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2021 και θα ολοκληρωθεί τον Μάρτιο του 2025, συμμετέχουν 49 εταίροι και μεταξύ των Ελλήνων είναι το ΕΚΕΤΑ, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης.

