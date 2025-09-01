Οι γιατροί αναπτύσσουν στηθοσκόπιο με Τεχνητή Νοημοσύνη που μπορεί να ανιχνεύσει σοβαρές καρδιακές παθήσεις σε 15 δευτερόλεπτα.

Συγκεκριμένα, το αναβαθμισμένο ιατρικό εργαλείο έχει τη δυνατότητα να διαγιγνώσκει καρδιακή ανεπάρκεια, νόσο των καρδιακών βαλβίδων και άρρυθμους καρδιακούς παλμούς

Όπως αναφέρει ο Guardian, εφευρεθέν το 1816, το παραδοσιακό στηθοσκόπιο – που χρησιμοποιείται για την ακρόαση ήχων μέσα στο σώμα – υπήρξε για περισσότερους από δύο αιώνες ένα ζωτικό εργαλείο για κάθε γιατρό.

Το νέο στηθοσκόπιο, που αναπτύχθηκε από ερευνητές στο Imperial College London και στο Imperial College Healthcare NHS Trust, μπορεί να αναλύσει απειροελάχιστες διαφορές στον καρδιακό παλμό και στη ροή του αίματος που δεν είναι ανιχνεύσιμες από το ανθρώπινο αυτί, ενώ ταυτόχρονα πραγματοποιεί και ένα ταχύ ΗΚΓ.

Οι λεπτομέρειες της ανακάλυψης, που θα μπορούσε να ενισχύσει την έγκαιρη διάγνωση των τριών παθήσεων, παρουσιάστηκαν σε χιλιάδες γιατρούς στο ετήσιο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας στη Μαδρίτη, το μεγαλύτερο καρδιολογικό συνέδριο στον κόσμο.

Η έγκαιρη διάγνωση είναι ζωτικής σημασίας για την καρδιακή ανεπάρκεια, τη νόσο των καρδιακών βαλβίδων και τους άρρυθμους καρδιακούς παλμούς, καθώς επιτρέπει τον εντοπισμό όσων χρειάζονται φάρμακα νωρίτερα, προτού αρρωστήσουν επικίνδυνα.

Μια μελέτη που δοκίμασε το στηθοσκόπιο ΤΝ, στην οποία συμμετείχαν περίπου 12.000 ασθενείς από 200 ιατρεία γενικών γιατρών στο Ηνωμένο Βασίλειο, εξέτασε άτομα με συμπτώματα όπως δύσπνοια ή κόπωση.

Όσοι εξετάστηκαν με το νέο εργαλείο είχαν διπλάσιες πιθανότητες να διαγνωστούν με καρδιακή ανεπάρκεια, σε σύγκριση με παρόμοιους ασθενείς που δεν εξετάστηκαν με τη συγκεκριμένη τεχνολογία.

Επίσης, οι ασθενείς είχαν τριπλάσιες πιθανότητες να διαγνωστούν με κολπική μαρμαρυγή – έναν ανώμαλο καρδιακό ρυθμό που μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου. Είχαν επίσης σχεδόν διπλάσιες πιθανότητες να διαγνωστούν με νόσο των καρδιακών βαλβίδων, κατά την οποία μία ή περισσότερες βαλβίδες της καρδιάς δεν λειτουργούν σωστά.