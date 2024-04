Οικονομικό Φόρουμ Δελφών

Η χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ) στον τραπεζικό τομέα πρέπει να διέπεται από ανθρωποκεντρικές αξίες και να γίνει με προσεκτικά βήματα, τόνισε ο Chief Operating Officer του Ομίλου Alpha Bank Στέφανος Μυτιληναίος κατά την τοποθέτησή του σε σημερινή συζήτηση στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών.

Μιλώντας στο πάνελ με θέμα “AΙ For All: Navigating The Path To Responsible And Sustainable Tech In Every Hand”, ο κ. Μυτιληναίος υποστήριξε πως υπάρχει μία αναδυόμενη νέα γενιά Πελατών που δεν ενδιαφέρονται να αναπτύξουν προσωπική σχέση με την τράπεζά τους, όπως έκαναν οι παλαιότεροι, ωστόσο οι τράπεζες οφείλουν να τους παρέχουν ίδια προνόμια. «Η εμπιστοσύνη είναι η ουσία του τραπεζικού συστήματος, ο πυρήνας της αξίας μας και δεν έχουμε την πολυτέλεια να τη χάσουμε. Οι Πελάτες εμπιστεύονται στις τράπεζες την ασφάλεια των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων τους, εμπιστεύονται σε εμάς τα χρήματα και τα οικονομικά συμφέροντά τους», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Με δεδομένο αυτό, πρόσθεσε, ότι θα πρέπει να γίνονται σταδιακά βήματα για την ενσωμάτωση του ΑΙ στις τράπεζες:

«Θα πρέπει να ξεκινήσουμε βάζοντας το ΑΙ στην υπηρεσία των ανθρώπων και στη συνέχεια να εφαρμόσουμε το επίπεδο εποπτείας που ισχύει στις χρηματοοικονομικές μας αποφάσεις, ενώ είναι απαραίτητο να εξασφαλίσουμε ότι δεν ξεπερνιούνται τα όρια της ιδιωτικής ζωής και της ηθικής», επισήμανε ο κ. Μυτιληναίος.

«Σε αυτές τις αρχές εδράζεται η προσέγγισή μας στην Alpha Bank για το ΑΙ, που περιλαμβάνει τον καθορισμό της στρατηγικής μας γύρω από τους τομείς στους οποίους μας ενδιαφέρει να εφαρμόσουμε την τεχνητή νοημοσύνη, τη θέσπιση ισχυρής εποπτείας και την επένδυση σε πρωτοβουλίες που υποστηρίζουν τη στρατηγική μας σε ένα ευρύ φάσμα τομέων», συμπλήρωσε, για να υπογραμμίσει ότι «οι περισσότερες από τις πρωτοβουλίες που υλοποιεί η Alpha Bank σε επίπεδο ΑΙ είναι εσωτερικές, με έμφαση στην υποστήριξη των Πελατών και των Εργαζομένων. Οι Πελάτες μας σύντομα θα δουν, όμως, ορισμένες πιο φιλόδοξες πρωτοβουλίες μας στο πεδίο της Τεχνητής Νοημοσύνης».

Αναγκαίος ένας «οδηγός αλφαβητισμού» για το ΑΙ

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο COO του Ομίλου Alpha Bank τόνισε ότι θα πρέπει να υπάρξει ένα αυστηρό πλαίσιο εποπτείας της τεχνητής νοημοσύνης, κάτι που ήδη έχει δρομολογηθεί σε επίπεδο ευρωπαϊκής νομοθεσίας. «Το νομοθετικό πλαίσιο της ΕΕ για την τεχνητή νοημοσύνη βρίσκεται στην τελική ευθεία, είναι περιεκτικό και, σε ορισμένους τομείς, αρκετά αυστηρό. Γι’ αυτό και οι οργανισμοί πρέπει να ανταποκρίνονται αναλόγως διασφαλίζοντας την ανθρώπινη εποπτεία, τη διαχείριση δεδομένων, τη διαφάνεια και τον αλφαβητισμό για το AI στο εσωτερικό τους», είπε ο κ. Μυτιληναίος.