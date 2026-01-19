Στ. Καλαφάτης: Πριν το καλοκαίρι το προσχέδιο του νέου Υπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ανώτατης Εκπαίδευσης

«Έρευνα και Καινοτομία αποτελούν βασικούς πυλώνες για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα της χώρας. Οι νέες τεχνολογίες διαδραματίζουν ολοένα και σημαντικότερο ρόλο στην καθημερινότητα και στην ανάπτυξη. Το μεγάλο αυτό οικοσύστημα που απαρτίζεται από τα ερευνητικά κέντρα, τα πανεπιστήμια, τα γραφεία μεταφοράς τεχνολογίας και από τις startups επιχειρήσεις, δημιουργεί ήδη νέες συνθήκες για όλους μας», τόνισε ο υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης σε συνέντευξη στην ΕΡΤ3.

Μιλώντας για το πρώτο Φεστιβάλ Καινοτομίας που προετοιμάζεται στη Θεσσαλονίκη, ο κ. Καλαφάτης ανέφερε: «Φιλοδοξούμε να οργανώσουμε ένα φεστιβάλ για πρώτη φορά στην Ελλάδα το οποίο να αποτελέσει ένα κομμάτι στο παζλ της Θεσσαλονίκης ως κόμβου παραγωγής και εξαγωγής γνώσης και καινοτομίας, με έμφαση κυρίως στις νεοφυείς επιχειρήσεις. Ακριβώς, διότι το οικοσύστημα των νεοφυών επιχειρήσεων παίζει σημαντικό ρόλο στην Ευρώπη». «Δεν είναι τυχαίο, πρόσθεσε, ότι το χαρτοφυλάκιο της αρμόδιας επιτρόπου της ΕΕ αφορά στην Έρευνα, την Καινοτομία και τις Startups».

«Το Φεστιβάλ Καινοτομίας θα έχει ως στόχο να φέρει επενδυτές και επιχειρηματικούς αγγέλους κοντά στις startups επιχειρήσεις, να φέρει δηλ. στη Θεσσαλονίκη τον πυρήνα της σύγχρονης επιχειρηματικότητας» επεσήμανε ο υφυπουργός.

Αναφερόμενος στα ερευνητικά κέντρα ο υφυπουργός Ανάπτυξης επισήμανε ότι: «Η έρευνα είναι η πηγή της νέας γνώσης. Θωρακίζουμε τα ερευνητικά μας κέντρα τα οποία παράγουν εξαιρετικό έργο για τα επόμενα 20-30 χρόνια μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης με περισσότερα από 370 εκατ. ευρώ για αγορά νέων κτηρίων, για ανακαινίσεις υπαρχουσών υποδομών και για νέο εξοπλισμό».

Επίσης πρόσθεσε: «Tο ΕΚΕΤΑ, το ΙΤΕ, το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, o Δημόκριτος, το Αθηνά είναι μόνο ενδεικτικά κάποια από εκείνα τα οποία διαθέτουν υψηλού επιπέδου επιστημονικό προσωπικό και πολύ θετικές αξιολογήσεις. Αναβαθμίζουμε τις υποδομές τους για να κερδίσουμε το στοίχημα του μέλλοντος. Στόχος μας είναι η διασύνδεση της έρευνας με την αγορά και την οικονομία, μετατρέποντας την παραγόμενη γνώση σε προϊόν ή υπηρεσία με προστιθέμενη αξία προς όφελος των επιχειρήσεων και της κοινωνίας».

«Αυτό θα επιτευχθεί, τόνισε ο κ. Καλαφάτης, μέσα από ένα νέο υπουργείο Ανώτατης Εκπαίδευσης, Έρευνας και Καινοτομίας, όπως εξήγγειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, το οποίο θα υλοποιεί μια ενιαία πολιτική για την έρευνα στη χώρα μας».

«Ένα σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε σήμερα, σημείωσε ο υφυπουργός, αφορά στην τμηματοποίηση της έρευνας η οποία εξελίσσεται σε πανεπιστήμια, σε ερευνητικά κέντρα όπως και σε τμήματα άλλων υπουργείων. Έχει συσταθεί μια ομάδα εργασίας, που εργάζεται συστηματικά και πριν το καλοκαίρι θα υπάρξει ένα προσχέδιο όπου θα περιγράφεται η λειτουργία του νέου υπουργείου που φιλοδοξούμε να είναι μια από τις μεταρρυθμίσεις της επόμενης δεκαετίας, ακριβώς διότι αφορά τον πυρήνα της προσπάθειας που κάνει η χώρα να έχει μια ανταγωνιστική οικονομία με άξονα τις νέες τεχνολογίες. Ταυτόχρονα, μέσα από ένα ενιαίο υπουργείο, φέρνουμε πιο κοντά την ερευνητική και την ακαδημαϊκή κοινότητα με την επιχειρηματικότητα και την αγορά», επισήμανε ο κ. Καλαφάτης.

Αναφερόμενος στο Brain Gain, ο κ. Καλαφάτης τόνισε ότι: «Στο υπουργείο Ανάπτυξης επενδύουμε στη στήριξη των startups και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και στην ευκολότερη πρόσβασή τους στις νέες τεχνολογίες και στην Τεχνητή Νοημοσύνη. Εργαζόμαστε ώστε οι νέοι επιστήμονες να μπορούν να προσφέρουν εδώ, στην πατρίδα μας».

Όπως εξήγησε: «Ένας από τους στόχους που επεξεργαζόμαστε με το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας Τεχνολογίας και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΕΚ) και το αρμόδιο Τομεακό Επιστημονικό Συμβούλιο, αφορά στη δημιουργία των προϋποθέσεων και κινήτρων προσέγγισης Ελλήνων, κυρίως, επιστημόνων οι οποίοι βρίσκονται στο εξωτερικό, ώστε να φέρουμε πίσω λαμπρά μυαλά που έφυγαν την περίοδο της κρίσης, να παραμείνουν και να εργασθούν εδώ, στη χώρα μας».

«Ειδικά, για τη Θεσσαλονίκη», υπογράμμισε ο κ. Καλαφάτης, «είναι επιλογή του πρωθυπουργού, να γίνει μια πόλη σύγχρονη στην προοπτική του 2030, κάτι που επιτυγχάνεται με τις σημαντικές υποδομές που αποκτά αλλά και να μετατραπεί σ΄έναν κόμβο γνώσης και καινοτομίας αξιοποιώντας τις ερευνητικές και ακαδημαϊκές της υποδομές και κυρίως το αστείρευτο ταλέντο των νέων επιστημόνων μας».