Spotify: Νέα δυνατότητα ανταλλαγής μηνυμάτων για δωρεάν και premium συνδρομές

Η Spotify θα αρχίσει να λανσάρει μια λειτουργία ανταλλαγής μηνυμάτων για τις δωρεάν αλλά και για τις premium συνδρομές, καθώς επιδιώκει να προσελκύσει περισσότερους χρήστες και να αντιμετωπίσει τον ανταγωνισμό.

Η λειτουργία μηνυμάτων θα επιτρέπει στους χρήστες να συνομιλούν και να μοιράζονται μουσική με άτομα με τα οποία έχουν αλληλεπίδραση στο Spotify, ανακοίνωσε η σουηδική εταιρεία την Τρίτη. Η δυνατότητα θα είναι διαθέσιμη σε κινητές συσκευές χρηστών ηλικίας 16 ετών και άνω σε επιλεγμένες αγορές, ξεκινώντας αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με το Reuters.

Σημειώνεται πως είχε μια παρόμοια λειτουργία στο παρελθόν, αλλά την είχε αφαιρέσει το 2017 λόγω χαμηλής συμμετοχής. Αυτή τη φορά, η εταιρεία βασίζεται στη ραγδαία αύξηση συνδρομητών τα τελευταία χρόνια για να αναβιώσει τη λειτουργία και να αυξήσει το μερίδιο αγοράς της.

Η εταιρεία επικεντρώνεται στην αύξηση των κερδών, μέσω αυξήσεων τιμών, διατηρώντας ταυτόχρονα την ανάπτυξη χρηστών, εν μέσω έντονου ανταγωνισμού με Apple Music, Amazon Music και YouTube.

Ο πάροχος μουσικής, που έφτασε τους 696 εκατομμύρια ενεργούς μηνιαίους χρήστες το δεύτερο τρίμηνο, επενδύει σε νέες λειτουργίες με στόχο τους 1 δισεκατομμύριο χρήστες, σύμφωνα με ρεπορτάζ της Financial Times την Κυριακή.

Η Spotify επεκτείνει επίσης τη βιβλιοθήκη βίντεο, συμπεριλαμβανομένου ενός προγράμματος συνεργατών που προσφέρει επιλογές κερδοφορίας για δημιουργούς podcast.