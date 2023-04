Spotify: Επαναλειτουργία μετά την παγκόσμια διακοπή λειτουργίας

Επανήλθε η λειτουργία του Spotify για τους περισσότερους χρήστες της μουσικής πλατφόρμας μετά τη διακοπή λειτουργίας της παγκοσμίως. Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία την Τετάρτη, μια σύντομη διακοπή διέκοψε την υπηρεσία για δεκάδες χιλιάδες χρήστες παγκοσμίως.

Η εταιρεία δεν γνωστοποίησε τον ακριβή αριθμό των χρηστών που επηρεάστηκαν από τη διακοπή, αλλά ο ιστότοπος παρακολούθησης για διακοπές λειτουργίας Downdetector.com έδειξε περισσότερα από 20.000 περιστατικά στις Ηνωμένες Πολιτείες και πάνω από 8.000 στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ο ιστότοπος παρακολουθεί τις διακοπές λειτουργίας συγκεντρώνοντας αναφορές, συμπεριλαμβανομένων των σφαλμάτων που υποβάλλονται από τους χρήστες στην πλατφόρμα του.

«Όλα φαίνονται πολύ καλύτερα τώρα!», ανέφερε το Spotify Status σε ένα tweet.

Everything’s looking much better now! Give @SpotifyCares a shout if you still need help.