Το Spotify εμφανίζει προεπισκοπήσεις ήχου σε stories στο Instagram - Πώς λειτουργεί

Το Spotify επιτρέπει πλέον στους χρήστες να μοιράζονται προεπισκοπήσεις ήχου σε ιστορίες και να δημοσιεύουν ενημερώσεις μουσικής σε πραγματικό χρόνο σε σημειώσεις στο Instagram, διευκολύνοντας την ανακάλυψη και την αποθήκευση κομματιών.

O δημοφιλής σουηδικός πάροχος υπηρεσιών ροής ήχου επεκτείνει την παρουσία του στο Instagram με δύο νέες λειτουργίες που, όπως είπε, κάνουν την κοινή χρήση μουσικής πιο διαδραστική, σημειώνει το Business Standard.

Οι προεπισκοπήσεις ήχου μπορούν πλέον να συμπεριληφθούν στα stories, επιτρέποντας στους φίλους να ακούσουν ένα σύντομο απόσπασμα και να πατήσουν το αυτοκόλλητο μουσικής για να ανοίξουν ολόκληρο το κομμάτι στο Spotify.

Εν τω μεταξύ, το Instagram Notes υποστηρίζει πλέον ενημερώσεις σε πραγματικό χρόνο, εμφανίζοντας τι ακούτε αυτήν τη στιγμή ή το επόμενο κομμάτι εντός 30 λεπτών. Οι φίλοι μπορούν να απαντήσουν απευθείας, να αποθηκεύσουν τραγούδια στη βιβλιοθήκη τους ή να εξερευνήσουν σχετικά Reels, κάνοντας την κοινή χρήση μουσικής πιο διαδραστική και ελκυστική.

Αυτές οι ενημερώσεις ακολουθούν μια αυξανόμενη τάση των μουσικών πλατφορμών που ενσωματώνονται με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να προσφέρουν πλουσιότερες εμπειρίες, παρόμοιες με τις δυνατότητες που έχει προσθέσει η Apple Music στο παρελθόν.

Spotify στο Instagram: Νέες λειτουργίες

Το Spotify διευκολύνει την κοινοποίηση και την ανακάλυψη μουσικής στο Instagram. Με τα stories με ήχο, κάθε φορά που κοινοποιείτε ένα κομμάτι, αναπαράγεται αυτόματα ένα σύντομο απόσπασμα ήχου, επιτρέποντας στους φίλους σας να δουν μια προεπισκόπηση του τραγουδιού. Αν τους αρέσει, μπορούν να πατήσουν το αυτοκόλλητο μουσικής για να ανοίξουν ολόκληρο το κομμάτι στο Spotify.

Μπορείτε επίσης να πατήσετε τον τίτλο του τραγουδιού για να δείτε λεπτομέρειες, να εξερευνήσετε σχετικά Reels και να αποθηκεύσετε το κομμάτι απευθείας στη λίστα αναπαραγωγής «Liked Songs» του Spotify.

Πώς να κοινοποιήσετε τη μουσική

Κοινοποιήστε ένα τραγούδι από το Spotify στην ιστορία σας στο Instagram.Ένα ηχητικό απόσπασμα του τραγουδιού θα αναπαράγεται αυτόματα στην ιστορία.Οι θεατές μπορούν να πατήσουν το αυτοκόλλητο μουσικής και να επιλέξουν "Άνοιγμα στο Spotify" για να ακούσουν ολόκληρο το κομμάτι.

Κοινή χρήση μουσικής σε πραγματικό χρόνο στις Σημειώσεις

Το Instagram Notes υποστηρίζει πλέον ζωντανές ενημερώσεις τραγουδιών από το Spotify. Αυτή η ενσωμάτωση διευκολύνει την προβολή των τρεχόντων αγαπημένων σας και των επιτυχιών όλων των εποχών, ενώ παράλληλα παραμένετε ενημερωμένοι για το τι ακούν οι φίλοι σας.

Όταν είναι ενεργοποιημένη, η Σημείωση ενημερώνεται αυτόματα για να εμφανίσει το κομμάτι που αναπαράγεται αυτήν τη στιγμή ή το επόμενο κομμάτι εντός 30 λεπτών. Οι φίλοι μπορούν να απαντήσουν απευθείας ή να αποθηκεύσουν το τραγούδι στη βιβλιοθήκη τους, και μια νέα επιλογή κοινής χρήσης στο Spotify διευκολύνει την ανάρτηση οποιουδήποτε κομματιού απευθείας στις Σημειώσεις.

Πώς να κοινοποιήσετε τη μουσική Spotify στις σημειώσεις του Instagram

Πατήστε το σύμβολο μουσικής όταν δημιουργείτε μια σημείωση στο Instagram.Στο πρόγραμμα περιήγησης ήχου, επιλέξτε «Κοινή χρήση από το Spotify».

Εάν η μουσική αναπαράγεται ήδη στο Spotify, η σημείωση ενημερώνεται αυτόματα για να εμφανίσει το τρέχον κομμάτι. Διαφορετικά, εμφανίζεται το επόμενο τραγούδι που θα αναπαραχθεί εντός 30 λεπτών.

Προσθέστε οποιοδήποτε κείμενο στη σημείωσή σας

Πατήστε «Κοινή χρήση» για να δημοσιεύσετε τη σημείωση ώστε να τη δουν οι φίλοι σας.