Space X: Εξερράγη στον αέρα ο πύραυλος Starship - Προβλήματα στην εναέρια κυκλοφορία (vids)

Ο πύραυλος Starship της Space X διαλύθηκε στο διάστημα λίγα λεπτά μετά την εκτόξευσή του από το Τέξας την Πέμπτη, αναγκάζοντας τις αεροπορικές πτήσεις πάνω από τον Κόλπο του Μεξικού να αλλάξουν πορεία για να αποφύγουν την πτώση από τα συντρίμμια.

Το κέντρο ελέγχου αποστολών της SpaceX έχασε την επαφή με το πρόσφατα αναβαθμισμένο Starship, που μετέφερε το πρώτο δοκιμαστικό φορτίο του με εικονικούς δορυφόρους αλλά χωρίς πλήρωμα, οκτώ λεπτά μετά την απογείωση από τις εγκαταστάσεις του πυραύλου στο Νότιο Τέξας.

Βίντεο του Reuters έδειξε πορτοκαλί μπάλες φωτός να διασχίζουν τον ουρανό πάνω από την πρωτεύουσα της Αϊτής Πορτ-ο-Πρενς, αφήνοντας πίσω τους ίχνη καπνού.

A SpaceX Starship prototype broke up in space minutes after launching from Texas. The fiery aftermath is seen from Haiti https://t.co/xbU89yDjUr pic.twitter.com/dzNvtz7UHK