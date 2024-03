Social media: Αρνούνται ότι λογοκρίνουν περιεχόμενο που αφορά στην Παλαιστίνη

Όλο και περισσότεροι χρήστες των social media, ειδικά από το ξεκίνημα του πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, μιλούν για λογοκρισία όταν στις αναρτήσεις τους αναφέρονται στην Παλαιστίνη.

Σύμφωνα με το CNBC, oι εταιρείες των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης απάντησαν στους ισχυρισμούς για «σκιώδη απαγόρευση» των χρηστών αναφορικά με περιεχόμενο που σχετίζεται με την Παλαιστίνη.

Τα ΜΚΔ έχουν κατηγορηθεί πολλάκις για αποκλεισμό συγκεκριμένου περιεχομένου ή χρηστών από την έναρξη του πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, ο οποίος ξέσπασε τον Οκτώβριο του 2023.

Η βασίλισσα Ράνια Αλ Αμπντάλα της Ιορδανίας, κατά την επίσκεψή της στη Σύνοδο Κορυφής στην Ντόχα επέκρινε τις μεγάλες πλατφόρμες για τον περιορισμό του περιεχομένου που σχετίζεται με την Παλαιστίνη σχετικά με τον πόλεμο.

