Σλοβενία: Ετοιμάζει νομοθεσία για την απαγόρευση των social media σε άτομα κάτω των 15 ετών

Η Σλοβενία καταρτίζει σχέδιο νόμου για την απαγόρευση της πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών, δήλωσε ο αναπληρωτής πρωθυπουργός Ματέι Άρκον σε συνέντευξη Τύπου την Πέμπτη.

Η χώρα, με πληθυσμό περίπου 2 εκατομμυρίων κατοίκων, ακολουθεί την Ισπανία και την Ελλάδα, οι οποίες νωρίτερα αυτή την εβδομάδα πρότειναν αντίστοιχες απαγορεύσεις στη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από εφήβους, σηματοδοτώντας σκλήρυνση της ευρωπαϊκής στάσης απέναντι σε τεχνολογίες που, όπως υποστηρίζουν ορισμένοι, έχουν σχεδιαστεί ώστε να προκαλούν εθισμό.

Ο Άρκον ανέφερε ότι την πρωτοβουλία έχει αναλάβει το Υπουργείο Παιδείας, αξιοποιώντας την εμπειρία άλλων χωρών, ενώ στη σύνταξη του νόμου θα συμμετάσχουν και ειδικοί στην εκπαίδευση και τις ψηφιακές τεχνολογίες. Στόχος είναι η προστασία των παιδιών και των εφήβων.

«Πρόκειται για ένα καυτό θέμα σε όλο τον κόσμο και στην Ευρώπη τις τελευταίες εβδομάδες και μήνες και, με αυτή την κίνηση, ως κυβέρνηση δείχνουμε ότι νοιαζόμαστε για τα παιδιά μας», δήλωσε ο Άρκον μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου.

Όπως είπε, η κυβέρνηση επιδιώκει να ρυθμίσει τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης στις οποίες κοινοποιείται περιεχόμενο, αναφέροντας ενδεικτικά τα TikTok, Snapchat και Instagram.

Την ίδια ώρα, η Ισπανία προτείνει την απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 16 ετών, ενώ η Ελλάδα βρίσκεται κοντά στην ανακοίνωση παρόμοιας απαγόρευσης για παιδιά κάτω των 15 ετών, σύμφωνα με ανώτερη κυβερνητική πηγή.

Παράλληλα, χώρες όπως η Βρετανία και η Γαλλία εξετάζουν αυστηρότερα μέτρα για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μετά την απόφαση της Αυστραλίας, τον Δεκέμβριο, να γίνει η πρώτη χώρα που απαγόρευσε την πρόσβαση σε τέτοιες πλατφόρμες για παιδιά κάτω των 16 ετών.