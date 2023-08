Ρωσία: Πραγματοποίησε την πρώτη της αποστολή στη Σελήνη έπειτα από σχεδόν 50 χρόνια

Ένας πύραυλος που μετέφερε ένα σκάφος προσελήνωσης εκτοξεύθηκε από το διαστημοδρόμιο του Βοστότσνι στην ανατολική περιοχή Αμούρ.

Το σκάφος αναμένεται να φτάσει στον προορισμό του στις 23 Αυγούστου, την ίδια ημέρα με ένα ινδικό σκάφος που εκτοξεύτηκε τον περασμένο μήνα.

Το σκάφος της Ρωσίας, το Luna-25, θα χρειαστεί περίπου πεντέμισι ημέρες για να ταξιδέψει γύρω από τη Σελήνη και στη συνέχεια θα περάσει έως και μία εβδομάδα σε τροχιά πριν προσεληνωθεί στην επιφάνεια του νότιου πόλου της σελήνης.

🌕 Back to the Moon!



🇷🇺 Russia launched a historic lunar mission, as its #Luna25 craft blasted off into space from #Vostochny cosmodrome without a hitch.



The probe is to help fine-tune Russian soft-landing technology, and conduct studies in the south pole of Earth's satellite. pic.twitter.com/rVC9YuQixr