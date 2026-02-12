Ρωσία: Μπλόκαρε το WhatsApp «λόγω μη συμμόρφωσης»

Η αμερικανική εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων WhatsApp, αποκλείστηκε εντελώς στη Ρωσία λόγω μη συμμόρφωσης με την τοπική νομοθεσία, ανακοίνωσε το Κρεμλίνο την Πέμπτη, προτείνοντας στους Ρώσους να στραφούν σε μια κρατική «εθνική εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων».

«Λόγω της απροθυμίας της Meta να συμμορφωθεί με τη ρωσική νομοθεσία, μια τέτοια απόφαση πράγματι ελήφθη και εφαρμόστηκε», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ στους δημοσιογράφους, προτείνοντας στους Ρώσους να στραφούν στο MAX, την κρατική εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων της Ρωσίας.

«Το MAX είναι μια προσιτή εναλλακτική λύση, μια αναπτυσσόμενη εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων, μια εθνική εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων, και είναι διαθέσιμη στην αγορά για τους πολίτες ως εναλλακτική λύση», δήλωσε ο Πεσκόφ.

Οι επικριτές λένε ότι το MAX είναι ένα εργαλείο παρακολούθησης, κάτι που οι αρχές αρνούνται.

Η Meta Russia είχε ήδη χαρακτηριστεί ως εξτρεμιστική οργάνωση, και το WhatsApp είχε διαμαρτυρηθεί για αυτό που χαρακτήρισε ως απόπειρα πλήρους αποκλεισμού της υπηρεσίας του.

Οι ρωσικές αρχές, οι οποίες επίσης μπλοκάρουν ή περιορίζουν πλατφόρμες κοινωνικών μέσων όπως το Snapchat, το Facebook, το Instagram και το YouTube, προωθούν έντονα το MAX, το οποίο, σύμφωνα με τους επικριτές, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παρακολούθηση των χρηστών.

Οι αρχές έχουν απορρίψει αυτές τις κατηγορίες ως ψευδείς και ισχυρίζονται ότι το MAX, το οποίο ενσωματώνει διάφορες κυβερνητικές υπηρεσίες, έχει σχεδιαστεί για να απλοποιεί και να βελτιώνει την καθημερινή ζωή των πολιτών.

Η Roskomnadzor άρχισε να περιορίζει το WhatsApp και άλλες υπηρεσίες ανταλλαγής μηνυμάτων τον Αύγουστο, καθιστώντας αδύνατη την πραγματοποίηση τηλεφωνικών κλήσεων μέσω αυτών, αφού κατηγόρησε τις ξένες πλατφόρμες ότι δεν μοιράζονται πληροφορίες με τις αρχές επιβολής του νόμου σε περιπτώσεις απάτης και τρομοκρατίας.

Τον Δεκέμβριο ανακοίνωσε ότι λαμβάνει νέα μέτρα για τον σταδιακό περιορισμό της εφαρμογής, την οποία κατηγόρησε ότι συνεχίζει να παραβιάζει τη ρωσική νομοθεσία και ότι αποτελεί πλατφόρμα που χρησιμοποιείται «για την οργάνωση και τη διεξαγωγή τρομοκρατικών ενεργειών στο έδαφος της χώρας, για τη στρατολόγηση των δραστών τους και για τη διάπραξη απάτης και άλλων εγκλημάτων».

Από τον Δεκέμβριο, πολλοί Ρώσοι μπορούν να χρησιμοποιούν το WhatsApp μόνο σε συνδυασμό με ένα εικονικό ιδιωτικό δίκτυο και έχουν στραφεί στη χρήση ανταγωνιστικών εφαρμογών ανταλλαγής μηνυμάτων, αν και ορισμένες από αυτές - όπως το Telegram - βρίσκονται επίσης υπό πίεση από τις αρχές για τους ίδιους λόγους.