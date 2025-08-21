Ρωσία: Η ρωσική εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων MAX θα προεγκαθίσταται σε όλα τα tablet και τα κινητά

Μια ρωσική εφαρμογή messenger που υποστηρίζεται από το κράτος και θεωρείται «αντίπαλον δέος» του WhatsApp, για την οποία οι επικριτές λένε ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σκοπούς παρακολούθησης, πρέπει να είναι προεγκατεστημένη σε όλα τα κινητά τηλέφωνα και τα tablet από τον επόμενο μήνα, ανακοίνωσε η ρωσική κυβέρνηση την Πέμπτη.

Η απόφαση για την προώθηση του MAX, της νέας εφαρμογής ανταλλαγής μηνυμάτων που ελέγχεται από το κράτος, έρχεται μετά τον περιορισμό που επέβαλε η Ρωσία σε ορισμένες κλήσεις στο WhatsApp, που ανήκει στην Meta και στο Telegram, κατηγορώντας τις πλατφόρμες ξένης ιδιοκτησίας ότι «δεν κοινοποιούν πληροφορίες στις αρχές επιβολής του νόμου σε υποθέσεις απάτης και τρομοκρατίας».

Η κυβέρνηση, η οποία επιδιώκει μεγαλύτερο έλεγχο στον χώρο του διαδικτύου, δήλωσε σε ανακοίνωσή της την Πέμπτη ότι το MAX, το οποίο θα ενσωματωθεί με κυβερνητικές υπηρεσίες, θα βρίσκεται στη λίστα των υποχρεωτικών προεγκατεστημένων εφαρμογών σε όλα τα gadget, συμπεριλαμβανομένων των κινητών τηλεφώνων και των tablet, που πωλούνται στη Ρωσία από την 1η Σεπτεμβρίου.

Επίσης, θα είναι υποχρεωτικό από την ίδια ημερομηνία το εγχώριο app store της Ρωσίας, RuStore, το οποίο είναι προεγκατεστημένο αυτήν τη στιγμή σε όλες τις συσκευές Android, να είναι προεγκατεστημένο σε όλες τις συσκευές Apple, δήλωσε η κυβέρνηση.

Ένα ιντερνετικό app τηλεόρασης στη ρωσική γλώσσα που ονομάζεται LIME HD TV, που επιτρέπει στους χρήστες να παρακολουθούν δωρεάν ρωσικά κρατικά τηλεοπτικά κανάλια, θα είναι προεγκατεστημένο σε όλες τις smart tv που πωλούνται στη Ρωσία από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους, πρόσθεσε η κυβέρνηση.