Ρομπότ καταρρίπτουν ανθρώπινες επιδόσεις στον ημιμαραθώνιο του Πεκίνου (vid)

20/04/2026 • 16:43
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Το ανθρωποειδές ρομπότ στον ημιμαραθώνιο του Πεκίνου ολοκλήρωσε σήμερα τον αγώνα σε 50 λεπτά και 26 δευτερόλεπτα, σημειώνοντας σημαντική βελτίωση σε σχέση με την περσινή επίδοση των 2 ωρών και 40 λεπτών.

Η σύγκριση μεταξύ επιδόσεων ανθρώπων και ρομπότ παραμένει αμφιλεγόμενη. Όπως σχολίασε χρήστης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, «το αυτοκίνητό μου μπορεί να ξεπεράσει ακόμη και ένα τσιτάχ». Ωστόσο, η πρόοδος των ρομπότ είναι εντυπωσιακή, δεδομένης της ταχείας βελτίωσης των επιδόσεών τους.

Σύμφωνα με το Associated Press, το ρομπότ κατασκευάστηκε από την κινεζική εταιρεία Honor. Ωστόσο, δεν ήταν το ταχύτερο της διοργάνωσης, καθώς άλλο ρομπότ της ίδιας εταιρείας κατέγραψε χρόνο 48 λεπτών και 19 δευτερολέπτων.

Το συγκεκριμένο, όμως, ήταν τηλεχειριζόμενο, ενώ το ρομπότ που κατέκτησε την πρώτη θέση ήταν πλήρως αυτόνομο και επικράτησε βάσει σταθμισμένης βαθμολογίας.

Περίπου το 40% των ρομπότ αγωνίστηκαν αυτόνομα, ενώ το υπόλοιπο 60% ήταν τηλεχειριζόμενο, σύμφωνα με τον τεχνολογικό κόμβο E-Town του Πεκίνου.

Δεν έλειψαν και τα απρόοπτα, καθώς ορισμένα ρομπότ δεν ανταποκρίθηκαν το ίδιο καλά: ένα έπεσε ήδη από τη γραμμή εκκίνησης, ενώ ένα άλλο προσέκρουσε σε εμπόδιο κατά τη διάρκεια της διαδρομής.