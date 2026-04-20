Η ανέμελη μπεκάτσα που βγαίνει να πάρει αέρα

Ο Σαμαράς είναι έτοιμος να αναγγείλει το κόμμα του, η Καρυστιανού το ίδιο, ο Τσίπρας επίσης. Η πολεμική κρίση στη Μέση Ανατολή συνεχίζει να μαίνεται, η παγκόσμια οικονομία θα είναι ασταθής και επίφοβη για δυο χρόνια τουλάχιστον, ενώ η κυβέρνηση βιώνει βαριά ήττα εξ αιτίας του πτυχίου του Μακάριου Λαζαρίδη. Ιδού μια αξιόπιστη πολιτική φωτογραφία της στιγμής, η οποία -αν σας ενδιαφέρει η γνώμη μου- αποδεικνύει ότι ως πολιτικό προσωπικό αλλά και ως λαός, μοιάζουμε με ανέμελη μπεκάτσα που εν μέσω κυνηγετικής περιόδου βγήκε στους ουρανούς να πάρει τον αέρα της.

Το ‘χω ξαναγράψει και ορισμένοι με πήραν με τις πέτρες, αλλά δεν μ’ ενδιαφέρει, οπότε το επαναλαμβάνω. Όσοι έχετε δυνατότητα κρατήστε μετρητά, διότι η καινούρια κρίση βρίσκεται στην εξώπορτα μας και σκουπίζει τα παπούτσια της στο χαλάκι. Η προηγούμενη κρίση ξεκίνησε οικονομική και κατέληξε πολιτική, τούτη εδώ που έρχεται θα είναι ανάποδη. Θα ξεκινήσει πολιτική και θα καταλήξει οικονομική. Πάντως θα την φάμε στο κεφάλι και πολύ θα την χαρούμε.

Άντε, γιατί μπουχτίσαμε από πολιτική σταθερότητα και από ρυθμούς ανάπτυξης, πράγματα βαρετά και ανούσια. Εμείς οι Έλληνες είμαστε λαός της περιπέτειας και της έκπληξης, τα πολύ σταθερά και προγραμματισμένα τα σιχαινόμαστε. Εμείς θέλουμε να κοιμόμαστε το βράδυ και να μην ξέρουμε τι θα μας βρει το πρωί, δεν θέλουμε ζωή γραμμική και προβλέψιμη σαν κι αυτή που ζούμε σήμερα.

«Κινδυνολογείς» θα μου πουν μερικοί-μερικοί. Εντάξει παιδιά, κινδυνολογώ. Ενώ εσείς που είστε μέσα στην τρελή χαρά βλέποντας δώδεκα κόμματα να μπαίνουν στον χορό (ίσως και στη Βουλή) θαρρείτε πως είστε οι λογικοί της υπόθεσης. Εγώ είμαι ο παράλογος επειδή λέω ότι η πολιτική αστάθεια και η ακυβερνησία θα μας χαντακώνουν σε χρόνο ρεκόρ. Ενώ εσείς που θριαμβολογείτε βλέποντας το κάθε ψώνιο και τον κάθε δήθεν οργισμένο Ασχετόπουλο να παριστάνει τον σωτήρα μας, είστε οι κανονικοί της υπόθεσης.

No problem. Αν η πλειοψηφία πεθύμησε μια διετία-τριετία δίχως άνθρωπο στο τιμόνι της χώρας, με γεια της με χαρά της. Δημοκρατία έχουμε, εκεί που μας οδηγούν οι περισσότεροι θα πορευτούμε. Απλώς κρατήστε κανένα μετρητό όσοι έχετε την δυνατότητα, γιατί δεν θα πρόκειται για βόλτα σε παιδική χαρά. Τότε να δείτε -μέσα σε συνθήκες χάους και πλήρους ακυβερνησίας- που θα πάνε τα νοίκια, το βοδινό ή η κιλοβατώρα. Για να χετε να πληρώνετε, το λέω… Οι υπόλοιποι, θα χαίρονται τουλάχιστον που επιτέλους τιμωρήθηκε ο Μακάριος.

Υ.Γ. Την ίδια περίοδο που ο Λαζαρίδης διοριζόταν παρατύπως επιστημονικός συνεργάτης στο υπουργείο Παιδείας, ο Πολάκης ως δήμαρχος ομολογούσε ότι διατηρούσε διπλά βιβλία στον δήμο Σφακίων. Του ενός το ηθικό ζήτημα παραμένει ζωντανό μετά από 20 χρόνια, του άλλου ουδέποτε υπήρξε θέμα. Σωστά;