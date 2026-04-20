Από Μακρόν έως εκλογικό νόμο: Η βαριά ατζέντα του Κυρ. Μητσοτάκη εντός και εκτός «τειχών»

Στην αρχή ενός 15νθημέρου με «βαριά» ατζέντα, εντός και εκτός συνόρων, βρίσκεται το Μέγαρο Μαξίμου, που καλείται να διαχειριστεί εξελίξεις στο εσωτερικό, αλλά και το διεθνές «μέτωπο», που εν πολλοίς θα διαμορφώσουν τις συνθήκες, μέσα στις οποίες θα διεξαχθεί η πολιτική αντιπαράθεση, αλλά και οι συσχετισμοί στη γεωπολιτική «σκακιέρα».

Απόψε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα απευθυνθεί στο εσωκομματικό του ακροατήριο, στο πλαίσιο του προσυνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας στο Ηράκλειο της Κρήτης, με θέμα τον τουρισμό, τα μεγάλα έργα και τις υποδομές. Ένα βήμα, το οποίο αναμένεται να αξιοποιήσει, προκειμένου να προτάξει το κυβερνητικό έργο και τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, όπως και της «βαριάς βιομηχανίας» της χώρας, σε μια κρίσιμη συγκυρία, όπου οι επιπτώσεις των διεθνών εξελίξεων δημιουργούν «αναταράξεις» στο οικονομικό πεδίο.

Την ίδια ώρα, το κυβερνητικό επιτελείο στρέφει την προσοχή του στο θέμα που τροφοδοτεί την πολιτική αντιπαράθεση τις τελευταίες εβδομάδες, τις δικογραφίες δηλαδή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τους «γαλάζιους» βουλευτές και τις αντιδράσεις που αναδύονται στους κόλπους της κοινοβουλευτικές ομάδας της ΝΔ, ενόψει της ψηφοφορίας την Τετάρτη, για τις άρσεις ασυλίας τους.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε το στίγμα, απευθυνόμενος και στο εσωτερικό του κόμματός του, επισημαίνοντας στην κυριακάτικη ανάρτησή του, ότι «άλλο το εύλογο ενδιαφέρον ενός βουλευτή για την εξυπηρέτηση κάποιου πολίτη και άλλο μία παρανομία εκτός των κοινοβουλευτικών του καθηκόντων», συντασσόμενος ουσιαστικά με το κλίμα που επικρατεί στους κόλπους των βουλευτών του, εκφράζοντας, ωστόσο, θέση υπέρ της άρσης ασυλίας με το σκεπτικό ότι «είναι ο μόνος τρόπος να μην υπάρχουν σκιές σε κάθε υπόθεση που θα οδηγηθεί τελικά στην αρχειοθέτησή της», αλλά και γιατί δεν πρέπει να υπάρξουν «περιθώρια σε επιχειρήματα για καμία σκιά στη στάση μας».

Το πρωθυπουργικό μήνυμα απευθύνεται ουσιαστικά στους βουλευτές εκείνους, οι οποίοι δηλώνουν, είτε δημόσια, είτε παρασκηνιακά, ότι δεν προτίθενται να στηρίξουν τις άρσεις ασυλίας, εκτιμώντας ότι δεν προκύπτουν από τις δικογραφίες επιβαρυντικά στοιχεία για τους συναδέλφους τους, παρά το γεγονός ότι οι ίδιοι έχουν ζητήσει να οδηγηθούν οι υποθέσεις τους ενώπιον της δικαιοσύνης.

Άδωνις Γεωργιάδης, Μάκης Βορίδης, αλλά και ένας μεγάλος αριθμός βουλευτών - κάποιες εκτιμήσεις μιλούν περί τα 40 στελέχη - αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο να μη δώσουν το «πράσινο φως» στην ψηφοφορία της Τετάρτης και πλέον απομένει να φανεί κατά πόσο η «κατεύθυνση» που έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα εισακουστεί. Επίκεντρο των αντιδράσεων αποτελεί και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, με τον πρωθυπουργό, στην ανάρτησή του, να κάνει ένα ακόμη βήμα, καλώντας την «να αποδείξει και εκείνη την αντικειμενικότητά της [...] αποφεύγοντας τις επιλεκτικές διαρροές και μένοντας μακριά από κάθε εμπλοκή της στον εσωτερικό πολιτικό ανταγωνισμό» και ζητώντας να προχωρήσουν ταχύτατα οι τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Η εξέλιξη της ψηφοφορίας την Τετάρτη αναμένεται να δώσει τον τόνο στην πολιτική αντιπαράθεση, που από την περασμένη Πέμπτη και την προ ημερησίας συζήτηση στη Βουλή, «χτυπάει κόκκινο». Ο κ. Μητσοτάκης μιλά για τοξικότητα και αντιτείνει ως στρατηγική επιλογή μέχρι τις εκλογές της άνοιξης του 2027, όπως λένε κυβερνητικά στελέχη, τη «φυγή προς τα εμπρός», θέτοντας σε πρώτο πλάνο τη Συνταγματική Αναθεώρηση τουλάχιστον 25 άρθρων, με τη συζήτηση να ανοίγει τον Μάιο από τη ΝΔ, ως την κατάλληλη απάντηση του πολιτικού συστήματος απέναντι στις χρόνιες παθογένειες του κράτους και κατηγορώντας, κυρίως το ΠΑΣΟΚ, ότι αδυνατεί να συνδράμει στη συζήτηση για το «αύριο».

Μεταξύ των προτεινόμενων αλλαγών και ο εκλογικός νόμος, που προτείνεται να συνδυάζει σταυροδοσία και λίστα, ενώ θα προβλέπει το ασυμβίβαστο υπουργού και βουλευτή, με παράλληλη μείωση του αριθμού των βουλευτών. Τα θέματα αυτά, θα βρεθούν στο επίκεντρο της συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας της ΝΔ την επόμενη εβδομάδα. Τόσο από το βήμα αυτό, όσο και από τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, επίσης την επόμενη εβδομάδα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να δώσει στίγμα προθέσεων για το επόμενο κρίσιμο, για την κυβέρνηση, διάστημα.

Τεταμένο, ωστόσο, δεν είναι μόνο το εσωτερικό πολιτικό σκηνικό, αλλά και το διεθνές περιβάλλον, γεγονός που προβληματίζει το Μέγαρο Μαξίμου, καθώς οι όποιες εξελίξεις σε αυτό το πεδίο έχουν αλυσιδωτές επιπτώσεις στην οικονομία.

Αύριο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναμένεται να παρουσιάσει τις προτάσεις της για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, «ξεκλειδώνοντας» με αυτό τον τρόπο και τα περιθώρια δράσης των κυβερνήσεων. Στο οικονομικό επιτελείο τηρούν στάση αναμονής, ενόψει των στοιχείων του προϋπολογισμού στα τέλη Απριλίου, όπου θα γίνει γνωστός και ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος, όπως και των δεδομένων που θα έχουν προκύψει έως τότε από το μέτωπο της Μέσης Ανατολής, προκειμένου να καθορίσουν τα επόμενα βήματα ως προς τα μέτρα στήριξης.

Η κυβέρνηση, πάντως, σε κάθε περίπτωση, θα εξετάσει σοβαρά τη λήψη νέων μέτρων ή την παράταση των υπαρχόντων, με τον Παύλο Μαρινάκη να «δείχνει» στη σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, προς αυτή την κατεύθυνση.

Την ίδια ώρα, τα διεθνή «ραντεβού» του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι πυκνά τις επόμενες ημέρες, καθώς θα βρεθεί την Τετάρτη στο Φόρουμ των Δελφών με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα και την επομένη θα συμμετάσχει στην Άτυπη Σύνοδο Κορυφή στην Κύπρο. Στη «μεγάλη εικόνα» των γεωπολιτικών διεργασιών, το βάρος για την Αθήνα πέφτει στην επίσκεψη του Γάλλου προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν, την Παρασκευή και το Σάββατο.

Στην κυβέρνηση κάνουν λόγο για μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών αβεβαιοτήτων, όπου η Ευρώπη αναζητεί νέο βηματισμό τόσο στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της όσο και στη διαμόρφωση μιας πιο συνεκτικής αμυντικής πολιτικής, συμπληρωματικής του ΝΑΤΟ, επισημαίνοντας ότι η επίσκεψη του προέδρου της Γαλλίας αποκτά ιδιαίτερο βάρος, αποτελεί ένα «μεγάλο βήμα εμβάθυνσης μιας ήδη στενής σχέσης, στην οποία θα ενσωματωθούν νέα πεδία συνεργασίας που αντανακλούν τις αυξημένες απαιτήσεις της συγκυρίας», όπως λένε χαρακτηριστικά, τοποθετώντας την ελληνογαλλική συνεργασία στον πυρήνα των συζητήσεων για μέλλον της Ευρώπης.

Κατά την διήμερη επίσκεψη Μακρόν αναμένεται να επισφραγιστεί η ανανέωση της ελληνογαλλικής συμφωνίας στρατηγικής συνεργασίας στην ασφάλεια και την άμυνα, που υπεγράφη τον Σεπτέμβριο του 2021 στο Παρίσι, ενώ παράλληλα να ανοίξει ο δρόμος για περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας σε τομείς όπως η οικονομία, η πολιτική προστασία και η καινοτομία. Για την Αθήνα, το Παρίσι συγκαταλέγεται στις λίγες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες που έχουν θέσει σταθερά και έγκαιρα το ζήτημα της ασφάλειας στο ευρωπαϊκό τραπέζι. Στις επικείμενες συνομιλίες των δύο ηγετών, αναμένεται να βρεθεί ψηλά στην ατζέντα και η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, με αιχμή τα Στενά του Ορμούζ.