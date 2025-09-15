Reuters: Ανοιχτό το ενδεχόμενο παρατάσεων για το TikTok από τις ΗΠΑ

Η κυβέρνηση Τραμπ αναμένεται να παρατείνει εκ νέου την προθεσμία της 17ης Σεπτεμβρίου για την κινεζική ByteDance, προκειμένου να πουλήσει ή να κλείσει τα αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία της εφαρμογής TikTok, σύμφωνα με πηγή που είναι εξοικειωμένη με το θέμα, η οποία μίλησε στο Reuters.

Αν επιβεβαιωθεί, θα είναι η τέταρτη παράταση που παρέχεται από τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για την εφαρμογή, η οποία αρχικά έδινε στην ByteDance περιθώριο έως τον Ιανουάριο του 2025 για την πώληση ή το κλείσιμο της δημοφιλούς πλατφόρμας κοινωνικών μέσων.

Τον περασμένο μήνα, ο Τραμπ δήλωσε ότι έχει βρει αμερικανικούς αγοραστές για την εφαρμογή και ότι θα μπορούσε να παρατείνει περαιτέρω την προθεσμία. Ωστόσο, το βράδυ της Κυριακής, όταν ρωτήθηκε για το μέλλον του TikTok, ο Τραμπ δεν ήταν σαφής.

«Ίσως το κάνουμε, ίσως όχι. Διαπραγματευόμαστε για το TikTok αυτή τη στιγμή. Μπορεί να το αφήσουμε να πεθάνει, ή μπορεί να… δεν ξέρω, εξαρτάται από την Κίνα», είπε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους. «Δεν έχει μεγάλη σημασία. Θα ήθελα να το κάνω για τα παιδιά».

Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο σχετικά με την αναμενόμενη παράταση, η οποία, εάν χορηγηθεί, υποδεικνύει μια απροθυμία να κλείσει μια εφαρμογή που χρησιμοποιούν 170 εκατομμύρια Αμερικανοί.

Ενώ οι επικριτές της Κίνας στην Ουάσινγκτον φοβούνται εδώ και καιρό ότι το Πεκίνο μπορεί να εκμεταλλευτεί το TikTok για να κατασκοπεύει, να εκβιάζει ή να λογοκρίνει Αμερικανούς χρήστες, ο Τραμπ δήλωσε ότι θέλει να σώσει την εφαρμογή.

Η πρόοδος στις διαπραγματεύσεις για την πώληση είναι αργή, με την Κίνα να απαιτεί έγκριση για οποιαδήποτε συμφωνία που περιλαμβάνει την παραχώρηση του πολύτιμου αλγορίθμου του TikTok σε Aμερικανούς αγοραστές.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεnτ, και ο Αμερικανός Εμπορικός Αντιπρόσωπος, Τζέιμις Γκρίερ, ξεκίνησαν εμπορικές συνομιλίες με τον Κινέζο Αντιπρόεδρο, Χε Λιφένγκ, και τον επικεφαλής διαπραγματευτή του Πεκίνου, Λι Τσιενγκάνγκ, στην Ισπανία την Κυριακή. Η συμφωνία όμως δεν αναμένεται να επιτευχθεί πριν από την 17η Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με την πηγή.