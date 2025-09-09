Ψηφιακό Escape Room του ΑΠΘ αξιολογεί προσωπικότητα και συμπεριφορές διαταραχών

Το MindEscape επιστρέφει στην 89η ΔΕΘ, πιο ανανεωμένο, παρουσιάζοντας όχι μόνο νέα χαρακτηριστικά αλλά και το rebranding της ιδρυτικής εταιρείας RealMint AI, που σύντομα θα μετονομαστεί σε SeriousMind.

Η δημιουργία του τεχνοβλαστού RealMint, spinoff του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, αποτελεί ένα καινοτόμο ψηφιακό Escape Room που συνδυάζει την ψυχομετρία με την τεχνητή βοημοσύνη, ανοίγοντας νέους δρόμους στην αξιολόγηση της προσωπικότητας και στην ανίχνευση συμπεριφορών σχετικών με ΔΕΠΥ (Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας).

Το παιχνίδι παρουσιάζεται στο περίπτερο 17, stand 34 της 89ης ΔΕΘ (6–8 Σεπτεμβρίου) από τον συνιδρυτή της RealMint Γιώργο Λιάπη και την ερευνητική ομάδα του, υπό τον καθηγητή Πληροφορικής του ΑΠΘ Ιωάννη Βλαχάβα.

Από την αγάπη για τα escape rooms στην έρευνα

«Πάντα είχα αγάπη για τα “δωμάτια διαφυγής”, την έρευνα και την ψυχολογία. Ξεκινώντας το διδακτορικό μου πριν τέσσερα περίπου χρόνια, ήθελα να δω πώς μπορούμε αυτά τα δυο να τα συνδυάσουμε», εξηγεί ο κ. Λιάπης στο ΑΠΕ-ΜΠΕ. «Η ιδέα του Mind Escape ξεκίνησε μόνο σαν διπλωματική, η οποία στη συνέχεια έγινε ένα πρωτόλειο ψηφιακού Escape Room, το οποίο μετά έγινε διδακτορικό». Στη συνέχεια, μαζί με τον καθηγητή Ιωάννη Βλαχάβα και τον υποψήφιο διδάκτορα Ελευθέριο Κουρουμπλή, ιδρύθηκε η RealMint, που αξιοποιεί την πανεπιστημιακή έρευνα που γίνεται στο Εργαστήριο Ευφυών Συστημάτων του ΑΠΘ και τη μετατρέπει σε εμπορικές εφαρμογές».

Από το πρώτο πρωτότυπο, το έργο αναπτύχθηκε σε διαφορετικές εκδοχές: MindEscape για την προσωπικότητα, RealEscape για αξιολόγηση ομάδων και NeuroEscape για συμπεριφορές σχετικές με ΔΕΠΥ. Σύντομα μάλιστα αναμένεται η δημιουργία νέου τεχνοβλαστού, της Serious Mind, αποκλειστικά για την ανάπτυξη serious games.

Serious games με Τεχνητή Νοημοσύνη

Το MindEscape εντάσσεται στην κατηγορία των παιχνιδιών σοβαρού σκοπού (serious games). Σε αντίθεση με τα κλασικά escape rooms για διασκέδαση, τα σενάριά του έχουν σχεδιαστεί σε συνεργασία με ψυχολόγους, ώστε να ενεργοποιούν συγκεκριμένες συμπεριφορές του παίκτη.

«Συλλέγουμε τα δεδομένα από τον τρόπο που παίζει ο συμμετέχων και τα αξιοποιούμε με τη Τεχνητή Νοημοσύνη με δύο διαφορετικούς τρόπους», λέει ο κ. Λιάπης. Στην περίπτωση της έκδοσης NeuroEscape, η ομάδα χρησιμοποίησε τη μέθοδο της επιβλεπόμενης μάθησης, όπου προφίλ παικτών με και χωρίς διάγνωση ΔΕΠΥ «εκπαίδευσαν» το σύστημα, ώστε να αναγνωρίζει μελλοντικά μοτίβα. Στην περίπτωση της προσωπικότητας, αξιοποιούνται πράκτορες ενισχυτικής μάθησης που έχουν παίξει εκατομμύρια φορές το παιχνίδι και δημιουργούν πρότυπα προφίλ μέσα από μαθηματικά μοντέλα, με τα οποία συγκρίνεται ο εκάστοτε παίκτης.

Η αξιολόγηση των συμπεριφορών βασίζεται στο διεθνές μοντέλο Big Five (OCEAN) με πέντε χαρακτηριστικά προσωπικότητας που περιλαμβάνουν τη διαύγεια πνεύματος, την ευσυνειδησία, την εξωστρέφεια, την προσήνεια και τον νευρωτισμό, ενώ συνοδεύεται από αναλυτική αναφορά με 30 συμπεριφορές.

Από τα ερωτηματολόγια στο διαδραστικό Escape Room

Η καινοτομία έγκειται στη μείωση της μεροληψίας των κλασικών ερωτηματολογίων. «Στα τεστ αυτοαξιολόγησης συχνά απαντά κανείς, όπως περιμένει ο άλλος να ακούσει. Στο παιχνίδι όμως, η συμπεριφορά του παίκτη είναι αυθόρμητη και πιο αντικειμενική», υπογραμμίζει ο κ. Λιάπης.

Πέρα από την επιστημονική του αξία, το Mind Escape δίνει μια πιο ευχάριστη εμπειρία στον αξιολογούμενο, μέσω μιας ελκυστικής διαδικασίας. «Άλλο να παίξει κάποιος ένα διαδραστικό escape room και άλλο να απαντήσει 120 ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης. Ο χρήστης περνάει καλύτερα και ο HR manager βλέπει τα αποτελέσματα σε ένα πιο φιλικό, παιχνιδοποιημένο σύστημα διεπαφής, σημειώνει ο κ. Λιάπης.

Εφαρμογές στο HR και τη ΔΕΠΥ

Η πρώτη έκδοση του Mind Escape στοχεύει σε τμήματα ανθρώπινου δυναμικού, προσφέροντας πιο άμεσο και ευέλικτο εργαλείο επιλογής προσωπικού. Όπως σημειώνει ο κ. Λιάπης, «μια κακή πρόσληψη μπορεί να κοστίσει έως και τρεις ετήσιους μισθούς». Έτσι, η RealMint φιλοδοξεί να μειώσει αυτόν τον κίνδυνο με εργαλεία που ενισχύουν την αντικειμενικότητα και αυτοματοποιούν τη διαδικασία.

Η έκδοση NeuroEscape δεν πρόκειται για διαγνωστικό εργαλείο, λειτουργεί ως εργαλείο διαλογής που μπορεί να δώσει στους κλινικούς ψυχολόγους μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα του προφίλ του ατόμου, με διαδικασίες λιγότερο χρονοβόρες και πιο φιλικές. «Θέλουμε να εκδημοκρατήσουμε την πρόσβαση σε τέτοια εργαλεία, ώστε ακόμα και άνθρωποι στην επαρχία να έχουν μια καλύτερη εκτίμηση», σημειώνει ο κ. Λιάπης.

Για τη βελτίωση της αξιοπιστίας των προϊόντων, η RealMint έχει ήδη πραγματοποιήσει πιλοτικές μελέτες σε Ελλάδα και Ιταλία, με αποτελέσματα που δείχνουν σύγκλιση μεταξύ των δεδομένων του παιχνιδιού και των σταθμισμένων ψυχομετρικών ερωτηματολογίων. Οι προκλήσεις όμως δεν απουσίαζαν από την ανάπτυξη της έρευνας σε εμπορικό προϊόν. Όπως εξηγεί ο κ. Λιάπης, η μετάβαση από το πανεπιστήμιο στην αγορά δεν ήταν απλή. «Ήταν δύσκολο να αλλάξουμε καπέλο από ακαδημαϊκοί σε επιχειρηματίες. Με τη βοήθεια του ΑΠΘ και θερμοκοιτίδων όπως το Walk του ΑΠΘ και το Egg στην Αθήνα, αλλά και μεντόρων, καταφέραμε να κατανοήσουμε τις ανάγκες της αγοράς και να εξελίξουμε τα προϊόντα μας.

Προστασία δεδομένων και GDPR

Μεγάλη προσοχή έχει δοθεί και στη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων των παικτών, κρίσιμο ζήτημα όταν πρόκεται τόσο για το HR όσο και εφαρμογές ψυχικής υγείας, λαμβάνοντας συμβουλευτική υποστήριξη από ειδικούς στον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων (GDPR), όπως ο καθηγητής Ιωάννης Ιγγλεζάκης της Νομικής σχολής του ΑΠΘ. Όλα τα στοιχεία παραμένουν ανώνυμα και δεν επιτρέπουν την ταυτοποίηση του παίκτη.

Η διαχείριση των δεδομένων γίνεται από το τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού των εταιρειών, το οποίο συνδέει τα αποτελέσματα με τον υποψήφιο μέσω μοναδικών τυχαίων κωδικών (random usernames). Οι παίκτες ενημερώνονται εκ των προτέρων για τη χρήση και τη διάρκεια αποθήκευσης των δεδομένων τους, ενώ έχουν δικαίωμα διαγραφής όποτε το επιθυμούν.

Η επόμενη μέρα

Μετά από βελτιώσεις που προέκυψαν από την ανατροφοδότηση χρηστών και εταιρειών, η RealMint επανέρχεται στην αγορά με νέα στρατηγική και πιο φιλικές εκδόσεις για όλες τις ηλικιακές ομάδες χρηστών. «Έχουμε ήδη μιλήσει με κάποιες μεγάλες εταιρείες και υπάρχει ήδη διάθεσή τους για να δοκιμάσουν τα ανανεωμένα προϊόντα μας, οπότε θεωρούμε ότι υπάρχει μια επιθυμία της αγοράς για ένα νέο τρόπο αξιολόγησης», αναφέρει ο κ. Λιάπης.

Αντίστοιχα, το Mind Escape και το Real Escape είναι διαθέσιμα στην υπηρεσία διανομής ηλεκτρονικών παιχνιδιών Steam με κόστος 5 ευρώ, ενώ το NeuroEscape και τα υπόλοιπα παιχνίδια αναμένεται να διατεθούν σύντομα μέσω του Play Store.

Στα σχέδια της ομάδας περιλαμβάνεται η είσοδος στις διεθνείς αγορές, η αξιοποίηση VR για πιο ακριβή συλλογή δεδομένων, αλλά και η σύνδεση των εργαλείων αξιολόγησης με την έννοια της νευροδιαφορετικότητας σε εταιρικό περιβάλλον.

«Στόχος μας δεν είναι να αντικαταστήσουμε τον HR manager ή τον κλινικό ψυχολόγο, αλλά να τους δώσουμε νέα εργαλεία», καταλήγει ο κ. Λιάπης. «Θέλουμε να αλλάξουμε τη φιλοσοφία της αξιολόγησης σε όλους τους τομείς και να δείξουμε ότι τα παιχνίδια μπορούν να είναι σαν τη ζωή: σοβαρά».