Ψηφιακή Ελλάδα 2025: Οι τέσσερις πυλώνες ανάπτυξης και η στρατηγική για τεχνολογική κυριαρχία

Η ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού και των δεξιοτήτων, η προώθηση της καινοτομίας και της έρευνας, η επιτάχυνση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και η ενίσχυση της εξωστρέφειας και ανταγωνιστικότητας αποτελούν για τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδος (ΣΕΠΕ) τους τέσσερεις βασικούς πυλώνες στους οποίους εστιάζει η τελευταία μελέτη της Deloitte and Touch, με τίτλο «Ψηφιακή Ελλάδα 2025 - Από τη Στρατηγική στην Υλοποίηση», η οποία παρουσιάστηκε στο φετεινό digital economy forum 2025 που διοργάνωσε ο ΣΕΠΕ.

Σύμφωνα με τη μελέτη, ο κλάδος Ψηφιακής Τεχνολογίας, με ορίζοντα το 2030, αγγίζει σε αξία τα 13,5 δισ.ευρώ ή το 6%, περίπου, σε αξία αγοράς του προβλεπόμενου εθνικού ΑΕΠ, με έμμεσες και επαγόμενες επιπτώσεις περί τα 27,8 δισ. ευρώ.

Ειδικότερα για την επιτάχυνση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης αναφέρεται ότι με περισσότερες από 2.200 υπηρεσίες στο Gov.gr, με νέες υπηρεσίες και σημαντικές συνεργασίες, επιτεύχθηκε η Αναβάθμιση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ενώ πλέον με στόχο το 2030 η χώρα οφείλει να μεταβεί σε μία νέα τροχιά όπου θα διασφαλίζεται το 100% της χρηματοδότησης σε ετήσια βάση για τις ανάγκες συντήρησης, λειτουργίας και επέκτασης των συστημάτων ΤΠΕ της Δημόσιας Διοίκησης καθώς και η πλήρης ψηφιοποίηση όλων των υπηρεσιών του Δημοσίου προς μία προληπτική Δημόσια Διοίκηση (predictive government).

Ταυτόχρονα με την υιοθέτηση της πρότασης του ΣΕΠΕ για την εγκαθίδρυση ενός «Παρατηρητηρίου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» θα διαμορφωθεί μια συνεκτική ψηφιακή στρατηγική υποστηριζόμενη από μόνιμο πλαίσιο παρακολούθησης και αξιολόγησης για την αποτίμηση της αξίας της κάθε δράσης ψηφιακού μετασχηματισμού.

Δημήτρης Παπαστεργίου: «Οι ελληνικές εταιρείες αξιοποιούν την Τεχνητή Νοημοσύνη»

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κύριος Δημήτρης Παπαστεργίου, κατά την τοποθέτησή του στο digital economy forum 2025, αναφέρθηκε στη μεταβατική και κρίσιμη φάση, στην οποία βρίσκεται σήμερα η χώρα ως προς την υλοποίηση του ψηφιακού μετασχηματισμού, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα έχει ήδη διανύσει σημαντική απόσταση, αλλά το επόμενο διάστημα θα είναι καθοριστικό.

«Είμαστε σε μια φάση, όπου έχουμε εκταμιεύσει το 50% των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης. Το επόμενο εξάμηνο πρέπει να εκταμιεύσουμε το υπόλοιπο 50%. Θέλει δουλειά, για να παραδώσουμε έργα συμβατά με το ΤΑΑ. Αν όμως σκεφτεί κανείς τι έχουμε υλοποιήσει μέχρι τώρα, μιλάμε για μια νέα Ελλάδα» τόνισε στην παρέμβασή του ο κύριος Παπαστεργίου.

Όπως ανέφερε, βρίσκεται σε εξέλιξη η συζήτηση στη Βουλή για το ελληνικό εργοστάσιο ΑΙ, τον «Pharo», με την ψήφισή του να ολοκληρώνεται εντός της εβδομάδας. Στον χώρο της Υγείας, αναφέρθηκε στον νέο ψηφιακό φάκελο ασθενούς, καθώς και στο νέο σύστημα συνταγογράφησης, το οποίο - όπως είπε - αντικατέστησε ένα παρωχημένο πληροφοριακό σύστημα. Στον τομέα της Δικαιοσύνης, τόνισε ότι ο ρυθμός απονομής δικαίου αποτελεί κρίσιμο ζήτημα για τους επενδυτές, σημειώνοντας την υλοποίηση του νέου ψηφιακού χάρτη και προαναγγέλλοντας τον ενιαίο ψηφιακό φάκελο δικογραφίας.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο ζήτημα της εθνικής ψηφιακής αυτονομίας, μέσω του προγράμματος των μικροδορυφόρων, επισημαίνοντας ότι η έλλειψη ολοκληρωμένων δεδομένων και διασταυρώσεων οδήγησε σε σοβαρά προβλήματα, όπως τα γνωστά «μπλόκα» των αγροτών.

«Μπαίνουμε πλέον σε μια εποχή, όπου οι διασταυρωτικοί έλεγχοι θα γίνονται ταχύτερα και αποτελεσματικότερα, ώστε οι τίμιοι αγρότες να λαμβάνουν όσα δικαιούνται», ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο κύριος Παπαστεργίου σημείωσε ότι η Ελλάδα έχει πλέον παρουσία στο διάστημα, με δυνατότητα επικοινωνίας με δορυφόρους, γεγονός που ενισχύει τις δυνατότητες της χώρας σε κρίσιμους τομείς.

Ωστόσο, δεν παρέλειψε να επισημάνει και σημεία προβληματισμού. Όπως ανέφερε, σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία, ενώ το 2024 ο ρυθμός ενσωμάτωσης της Τεχνητής Νοημοσύνης στις ελληνικές επιχειρήσεις ανήλθε στο 9,8%, έναντι ευρωπαϊκού μέσου όρου 13,5%, το 2025 η επίδοση της χώρας υποχώρησε, γεγονός που, όπως τόνισε, «πρέπει να αλλάξει».

Ο υπουργός ανέφερε ότι στόχος είναι να τεθούν άμεσα σε λειτουργία οι υπερυπολογιστές, με την έναρξη του έργου στο Λαύριο τον Απρίλιο, ενώ ακολουθεί και η Κοζάνη σε δεύτερη φάση. Για την επόμενη ημέρα, έκανε αναφορά σε αξιοποίησή πόρων ΕΣΠΑ, που παραμένουν διαθέσιμοι για την υλοποίηση νέων έργων, καθώς και στο πρόγραμμα SAFE, το οποίο θα ενισχύσει δράσεις σε κυβερνοασφάλεια και δορυφορικές υποδομές.

Κλείνοντας, υπογράμμισε τη σημασία των ψηφιακών υποδομών, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα βρίσκεται πρώτη σε ρυθμό ανάπτυξης στην εξάπλωση οπτικών ινών, με 400.000 αιτήσεις στο πρόγραμμα Gigabit Voucher και 70.000 αιτήσεις στο Smart Readiness, επιβεβαιώνοντας ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός περνά πλέον από τη φάση του σχεδιασμού στη φάση της μαζικής υλοποίησης.

Άννα Διαμαντοπούλου: Εξαγωγέας καινοτομίας η Ελλάδα

Η υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού ΠΑ.ΣΟ.Κ. - ΚΙΝ.ΑΛ. και πρώην Επίτροπος της Ε.Ε., κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, κατά την εναρκτήρια ομιλία της τόνοσε ότι: «Η Ελλάδα πρέπει να είναι εξαγωγέας made in Greece καινοτομίας. Η χώρα είναι ανάγκη να μην ανήκει στους τεχνολογικούς παρίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή».

Στη διάρκειά της τοποθέτησής της, η κυρία Διαμαντοπούλου επεσήμανε, μεταξύ άλλων, πως «αυτό που βλέπουμε ως ψηφιακή επανάσταση, δεν είναι μια τεχνολογική εξέλιξη, είναι μετατόπιση ισχύος. Οι τεχνολογικές εταιρείες δεν παράγουν προϊόντα, επηρεάζουν την ίδια παραγωγική δομή μέσα από την προεπιλογή. Αλλάζουν τα δεδομένα. Η ψηφιακή πολιτική δεν είναι ουδέτερη πολιτική, είναι βαθιά πολιτική και απαιτεί την συνεχή συνεργασία της πολιτικής με όρους».

Όπως ανέφερε στη διάρκεια της ομιλίας της, «προφανώς υπάρχει πρόοδος στην Ελλάδα, αλλά έχουμε σοβαρά δομικά κενά. Η χώρα έκανε βήματα όλες αυτές τις δεκαετίες, χωρίς, όμως, βάθος και προγραμματισμό», ενώ σημείωσε: «Το πρώτο θέμα είναι ότι η Ελλάδα στο θέμα του innovation scoreboard είναι 27η στους 27, επειδή δεν υπήρχε η επένδυση που έπρεπε στον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων.

Το δεύτερο είναι το θέμα του internet, έχουμε ακριβό και αργό ίντερνετ. Ακριβό, σε σχέση με τις υπηρεσίες που παρέχει. Το τρίτο είναι ο τρόπος που έγινε η χρηματοδότηση του ΤΑΑ. Έχουμε στρατηγικά ζητήματα σε έργα που σχεδιάστηκαν, ανακοινώθηκαν, μπήκαν σε προγραμματισμό και μετά από 5 χρόνια, δηλαδή τώρα, αναθεωρούνται ή αποσύρονται».

Παράλληλα, η Υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού ΠΑ.ΣΟ.Κ. - ΚΙΝ.ΑΛ. σημείωσε πως «η ψηφιακή πολιτική δεν είναι ουδέτερη πολιτική, είναι βαθιά πολιτική και απαιτεί την συνεχή συνεργασία της πολιτικής με όρους. Σε αυτό το πλαίσιο, ο ρόλος του ΣΕΠΕ είναι πιο κομβικός από ποτέ, δεν είναι απλά ένας κοινωνικός εταίρος που θέτει ερωτήματα. Ο ΣΕΠΕ συνεισφέρει το 8% του ΑΕΠ, δεν είναι όμως απλά ένας κλάδος, μιλάμε για έναν στρατηγικό πυλώνα της κοινωνίας που αφορά σε όλους τους τομείς της πολιτικής και της κοινωνίας. Ο κοινωνικός διάλογος δεν είναι προαιρετικός, αλλά για εμάς είναι προϋπόθεση. Ο ΣΕΠΕ είναι στρατηγικός εταίρος».

Η κυρία Διαμαντοπούλου, κλείνοντας την ομιλία της, χαρακτήρισε «νούμερο 1» προτεραιότητα την Παιδεία. «Το εκπαιδευτικό σύστημα έχει ανάγκη βαθιάς αλλαγής, εδώ και τώρα. Χρειάζεται μια εκ βάθρων αλλαγή στη λογική αυτό που -εμείς- ονομάζουμε “Αριστοτέλης και Τεχνητή Νοημοσύνη”. Απαιτείται αλλαγή σπουδών από την 1η δημοτικού. Αυτή η ώσμωση με την Τεχνητή Νοημοσύνη είναι αναγκαία για τις γενιές, που θα πρέπει να κυριαρχήσουν των μηχανών, χρησιμοποιώντας τα χαρίσματα που δεν έχει μια μηχανή», υπογράμμισε.

Αρχηγός ΓΕΕΘΑ: Οι Ένοπλες Δυνάμεις βρίσκονται σε συνεχή διαδικασία ψηφιακού μετασχηματισμού

Στην ενότητα «Άμυνα, διάστημα & κυβερνοασφάλεια: οι νέες προκλήσεις και ευκαιρίες», ο Στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ο οποίος, μεταξύ άλλων, τόνισε ότι η ΑΙ, η ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων, τα αυτόνομα και μη επανδρωμένα συστήματα, η κυβερνοασφάλεια και η τεχνολογία του Διαστήματος αποτελούν στρατιωτικούς πολλαπλασιαστές ισχύος.

«Οι Ένοπλες Δυνάμεις έχουν πλήρη επίγνωση της νέας πραγματικότητας, βρισκόμαστε σε συνεχή διαδικασία ψηφιακού μετασχηματισμού» πρόσθεσε ο ίδιος. Όπως ανέφερε «σήμερα, η έννοια της ασφάλειας υπερβαίνει τα μέχρι τώρα όρια της κλασσικής στρατιωτικής απειλής με γραμμικά χαρακτηριστικά. Αντιμετωπίζουμε πλέον μη γραμμικές απειλές. Η ασφάλεια στον 21ο αιώνα είναι πολυεπίπεδη, στην εν λόγω έκταση όλου του κράτους λειτουργία και συνυφασμένη με την εξέλιξη των απειλών και της τεχνολογίας».

Σύμφωνα με τον κύριο Χούπη, η συνεχής ιχνηλάτηση με σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες δεν αποτελεί πλέον πολυτέλεια, αλλά προϋπόθεση για την ασφάλεια του κράτους.

«Η πλειονότητα των τεχνολογιών που σχετίζονται με ψηφιακά, ενέχουν χαρακτήρα διττής χρήσης, καθότι υπηρετούν και εξυπηρετούν διακυβερνητικές ανάγκες» υπογράμμισε ενώ σημείωσε ότι «καμία σύγχρονη στρατιωτική δυνατότητα δεν μπορεί να είναι ανθεκτική, αν δεν έχει από πίσω ένα ισχυρό οικοσύστημα ψηφιακής τεχνολογίας.

Με αυτό το στόχο έχει διαμορφωθεί το πρόγραμμα “Ατζέντα 2030”. Ειδικά προς νεοφυείς εταιρείες τεχνολογίας είπε: «ο αμυντικός σχεδιασμός στην Ατζέντα 2030 χρειάζεται την δική σας ταχύτητα και ευελιξία ώστε να υλοποιηθεί επιχειρησιακό αποτέλεσμα».

Όπως κατέληξε ο κ. Χούπης, «…ο ΣΕΠΕ στα 30 χρόνια του, ιδιαίτερα μέσα στα χρόνια της κρίσης, απέδειξε ότι μπορεί να λειτουργεί ως θεσμικός συνομιλητής, καταλύτης συνεργασιών και κομβικός παράγοντας ψηφιακής ανάπτυξης της χώρας. Ο ρόλος του σήμερα είναι ακόμα πιο κρίσιμος. Η πρόκληση προς το ελληνικό οικοσύστημα είναι ανοιχτή, ειλικρινής και στρατηγική, ώστε το όραμα να γίνει πράξη. Μόνο έτσι η χώρα θα κάνει άλμα μεγαλύτερο από τη φθορά του χρόνου» κατέληξε.