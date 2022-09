Πρώτη επίσημη πτήση για το ηλεκτρικό επιβατικό αεροπλάνο Alice

Η ισραηλινή εταιρεία Eviation Aircraft απογείωσε με επιτυχία την Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2022 το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό επιβατικό αεροπλάνο Alice, από το διεθνές αεροδρόμιο Grant County της Ουάσιγκτον. Το αεροπλάνο -μηδενικών εκπομπών ρύπων- πέταξε σε ύψος 3.500 ποδιών κατά την οκτάλεπτη πτήση του.

Σύμφωνα με δηλώσεις του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της Eviation Γκρέγκορι Ντέιβις στο CNN, «η δεκαετία του 1950 ήταν η τελευταία φορά που είδατε μια εντελώς νέα τεχνολογία όπως αυτή».

Με τεχνολογία μπαταρίας παρόμοια με αυτή ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου ή ενός κινητού τηλεφώνου και 30 λεπτά φόρτισης, το Alice έχει σχεδιαστεί για μικρής ακτίνας πτήσεις και μπορεί να μεταφέρει έως και εννέα επιβάτες. Μπορεί να πετάξει για μία ώρα και να καλύψει μια απόσταση περίπου 800 χιλιομέτρων, με ταχύτητα περίπου 460 χλμ. /ώρα.

Today, our all-electric Alice aircraft electrified the skies and embarked on an unforgettable world’s first flight. See Alice make history in the video clip below. We’re honored to celebrate this groundbreaking leap towards a more #sustainable future.#electricaviation pic.twitter.com/Q9dFoTPyiB