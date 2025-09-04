Η γαλλική Αρχή Προστασίας Δεδομένων (CNIL) επέβαλε τις μεγαλύτερες ποινές στην ιστορία της για παραβίαση των κανόνων σχετικά με τα cookies, επιβάλλοντας 150 εκατομμύρια ευρώ στη Shein και 325 εκατομμύρια ευρώ στη Google, σύμφωνα με το MLex

Οι δύο εταιρείες κατηγορούνται ότι δεν εξασφάλισαν τη συναίνεση των χρηστών πριν τοποθετήσουν διαφημιστικά cookies στις συσκευές τους. Τα cookies είναι μικρά αρχεία που αποθηκεύονται στους browsers και καταγράφουν τη δραστηριότητα των χρηστών στο διαδίκτυο, αποτελώντας κρίσιμο εργαλείο για τη διαφήμιση και το επιχειρηματικό μοντέλο μεγάλων πλατφορμών.

Η CNIL έχει εντείνει τον έλεγχό της τα τελευταία πέντε χρόνια, εστιάζοντας σε ιστοσελίδες και υπηρεσίες με υψηλή επισκεψιμότητα.

Σύμφωνα με το AFP, η Shein, η οποία συγκέντρωσε δεδομένα από 12 εκατομμύρια χρήστες στη Γαλλία, δεν ζήτησε επαρκώς τη συγκατάθεση των χρηστών ούτε τους ενημέρωσε σωστά, ενώ οι επιλογές για την ανάκληση της συναίνεσης ήταν ανεπαρκείς.

Από την πλευρά της, η Google δέχθηκε κριτική για τη χρήση του λεγόμενου «cookie wall» κατά τη δημιουργία λογαριασμού, που υποχρέωνε τους χρήστες να αποδεχτούν τα cookies προτού προχωρήσουν σε άλλες ενέργειες.

Αν και η πρακτική αυτή δεν είναι καθεαυτή παράνομη, η CNIL θεωρεί ότι η ενημέρωση των χρηστών για τις συνέπειες ήταν ανεπαρκής, εμποδίζοντας τη χορήγηση έγκυρης συναίνεσης.

Επιπλέον, η Google επηρεάζει περίπου 53 εκατομμύρια Γάλλους χρήστες μέσω της εισαγωγής διαφημίσεων ανάμεσα στα μηνύματα του Gmail.

Η Google ανακοίνωσε ότι θα εξετάσει την απόφαση, επισημαίνοντας ότι έχει συμμορφωθεί με τις προηγούμενες οδηγίες της CNIL, ενώ η Shein δήλωσε ότι θα ασκήσει έφεση, χαρακτηρίζοντας το πρόστιμο «δυσανάλογο σε σχέση με τους ισχυρισμούς» και υπογραμμίζοντας την «υποδειγματική συμμόρφωσή της» με τη νομοθεσία.